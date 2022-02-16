Морган Фримен расскажет о знаменитых побегах из тюрьмы в новом сериале

Оскароносный актёр Морган Фримен, известный как харизматичный рассказчик, стал ведущим нового телешоу "Великие побеги".

Как нетрудно догадаться по названию, документальный сериал расскажет о резонансных случаях, когда преступникам удавалось обвести охрану тюрем вокруг пальца и сбежать. Каждая серия будет посвящена отдельному такому случаю - от замысла до поисков беглеца и последствий дерзких акций. Повествование будет сопровождаться художественными реконструкциями и визуальными эффектами.

При создании каждого эпизода использовались закрытые архивы, официальные отчёты и редкие кадры, показания свидетелей, интервью с экспертами-криминалистами и других направлений.

Премьера - 28 февраля на канале History.