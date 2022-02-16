Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на арест обвиняемой в мошенничестве адвоката Квеидзе. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, защита просила суд избрать в отношении Дареджан Квеидзе меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Рассмотрев жалобу, Мосгорсуд оставил ее без удовлетворения.

Адвокат Квеидзе, которая в свое время защищала бывшего министра Алексея Улюкаева, была задержана утром 24 января. В этот же день следователь отдела по расследованию особо важных преступлений ГСУ СКР предъявил ей обвинение в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, Квеидзе обманула обвиняемого по уголовному делу бизнесмена. Согласно показаниям супруги бизнесмена, ее муж, который несколько лет назад находился под следствием, передал деньги адвокатам Дареджан Квеидзе и ее партнеру Андрею Фоломейкину.

Согласно показаниям потерпевшей, защитники пообещали передать эти деньги сотруднику Хамовнического суда за освобождение ее мужа от уголовной ответственности или назначение условного наказания. Однако ее муж получил реальный срок, а адвокаты, не выполнив своих обещаний, денег возвращать не стали. В итоге Преображенский суд 25 января по ходатайству следствия отправил Квеидзе и Фоломейкина в СИЗО на два месяца.