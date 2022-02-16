Мошенник в Москве по поддельным документам приобрел квартиру на 28 миллионов рублей

В Москве аферист для приобретения чужой квартиры использовал поддельные документы - доверенность от собственницы и договор купли-продажи.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что с помощью этих фальшивок мошенник переоформил на себя квартиру, расположенную на Звенигородской улице, а затем продал ее третьим лицам.

Собственница квартиры, находившаяся за рубежом, заподозрила неладное, когда в квитанциях по квартплате ЖКХ увидела личные данные неизвестного ей человека. Вскоре женщина узнала, что уже не является собственницей квартиры, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил более 28 миллионов рублей.

Мошенника - 35-летнего приезжего мужчину - задержали сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Он взят под стражу. Его сообщников ищут.