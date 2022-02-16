Мурашко: На госпитализации с COVID-19 находятся 10233 ребенка

Сегодня 17 процентов от всех болеющих COVID-19 - это несовершеннолетние, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Основная масса - почти 98 процентов - лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10233 ребенка", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Принятые противоэпидемические меры дали свой эффект, считает глава Минздрава. Снижение госпитализаций за неделю составило 6 процентов. В структуре госпитализированных детей 2,3 процента находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3 процента.