Музеи Кремля открывают выставку, посвященную дуэлям в Европе XVI-XVII веков

После "Трех мушкетеров" Александра Дюма и фильма "Последняя дуэль" Ридли Скотта может показаться, что мы знаем о дуэлях все. Но подлинную историю европейских дуэлей XVI-XVII веков расскажет выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления", которая открывается 4 марта в Музеях Московского Кремля. Об одном из главных выставочных проектах 2022 года рассказала Елена Юрьевна Гагарина, директор Музеев Московского Кремля, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Об истории европейской дуэли эпохи абсолютизма расскажут более 140 раритетов из восемнадцати российских и зарубежных музеев и библиотек, в том числе из Лувра, Национального музея Прадо, Музея истории искусств в Вене, Королевской коллекции Великобритании, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Исторического музея, Национальных библиотек Австрии и Франции, Российской государственной библиотеки…

Как ни странно, идея дуэли, родившейся в Италии XVI века, была синонимом не только дворянской чести, но независимости от короля. "Королю принадлежит мое имущество, богу принадлежит моя душа, и только моя честь принадлежит мне". Под этой формулой французского аристократа XVII века могли бы подписаться не только Д'Артаньян, но и его итальянские предшественники. Именно это объясняет двойственное отношение монархов к дуэлям своих благородных подданных.

Впрочем, это не мешало самим монархам иногда пускаться во все тяжкие и вызывать соперника - правителя другого государства на дуэль. О самой знаменитой дуэли XVI века, к счастью, не состоявшейся, между королем Франции Франциском I и Карлом V, императором Священной Римской империи, можно будет подробно узнать на выставке в Музеях Московского Кремля.

Другой основой дуэльной традиции была средневековая практика Божьего суда, в основание которой были положены эпизоды библейской истории, в частности знаменитый поединок Давида и Голиафа. Соответственно в Средние века верили, что человек, если он прав, может победить даже более сильного противника, потому что Бог на стороне правды. О традиции дуэли как Божьего суда, решение о проведении которого принимал король, расскажет выставка. И, кстати, спойлер: "последняя дуэль" такого рода, о которой снял фильм Ридли Скотт, вовсе не была последней.

Важная часть экспозиции будет посвящена искусству фехтования. Что естественно, поскольку главным оружием на дуэлях XVI-XVII веков были шпаги. Дуэли на пистолетах - это более поздняя история. Шпаги, рапиры могли дополняться кинжалом в другой руке, даже плащ мог служить оружием в поединке. Ни один уважающий себя аристократ не мог обойтись без уроков фехтования. Техника фехтования подбиралась индивидуально, исходя из его анатомии и физических возможностей ученика. Более того, между учеником и учителем заключался договор, что учитель разрабатывает для подопечного тайный удар, которым он может пользоваться на протяжении жизни. При этом ни учитель, ни ученик клялись не раскрывать его никому. Оба понимали, что ставка тут очень высока - жизнь.

К выставке, кроме каталога и популярной книги об истории дуэлей, обещан роскошный цикл лекций (проводятся в том числе и онлайн), где можно узнать о том, как складывался дуэльный кодекс во Франции, как бились на дуэлях в Англии во времен Шекспира и королевы Елизаветы I, чем отличались дуэли в Шотландии в Средние века и в Новое время, и, конечно, о рыцарских судебных поединках во Франции XV и XVI веков.

А для подростков будет работать Дуэльный клуб. По следам королевских мушкетеров", в которой истории мушкетеров и гвардейцев кардинала будут дополнены ролевой игрой "в Париже XVII века"…