Музеи Кремля приготовили новые выставки

Известно ли современному обществу понятие "рыцарская честь"? Было бы неплохо заинтересовать им человека XXI века, считает гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, которая представила журналистам выставочную программу-2022 и первую экспозицию - "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Откроется 4 марта.

"Мы получили замечательные предметы из Лувра, Национального музея Прадо, Музея истории искусств в Вене, Королевских коллекций Великобритании, которые рассказывают о дуэльном кодексе и о развитии явления дуэлей в Европе как части аристократической придворной культуры. К слову, в них участвовали даже монархи, - сказала Гагарина на пресс-конференции в РИА Новости. - Были дуэли - Божий суд, военные поединки и дуэли в обычном понимании этого слова и появившиеся в XVI веке". Кстати, до России такой способ выяснения отношений дошел лишь с реформами Петра Первого в XVIII веке.

Музейщики надеются, что насыщенная выставочная программа этого года поможет переломить неприятную пандемийную тенденцию резкого снижения туристического потока - с 2019 года он упал в пять раз, с двух с половиной миллионов человек до 550 тысяч в 2021-м. Музеи Кремля пытаются не потерять посетителей, выведя часть экспозиций на улицу: на бульварах Москвы идут выставки об архитектуре Кремля, госрегалиях и фрескам, которые были недавно расчищены в Успенском соборе. В ближайшее время любители искусства увидят среди открытых реставраторами шедевров древнерусской церковной росписи - работы самого Дионисия.

Музейщики надеются, программа поможет переломить пандемийную тенденцию снижения турпотока

В апреле откроется выставка предметов Кремлевского сервиза, специально созданных при Николае II для приемов в Большом Кремлевском дворце. "Часть их хранилась у нас, а часть мы получили в качестве дара от известных меценатов Карисаловых. В прошлом году музей показывал коллекцию русской резной кости, которую тоже подарили нам эти коллекционеры", - прокомментировала Елена Гагарина. Осенью начнет работать экспозиция "Золотой век Вены", собранная из музеев Австрии и Германии, посвященная Венскому сецессиону.

Во время пресс-конференции показали редкие фотовыставки, посвященной 250-летию Петра I. Как проходили торжества сто лет назад, посетители смогут увидеть в Музеях Кремля. А с допетербургским периодом жизни царя смогут познакомиться жители Владивостока в Музее имени В.К. Арсеньева. К 100-летию СССР, пообещала Елена Гагарина, откроется экспозиция, посвященная первому главе МИД Советского Союза Г. Чичерину.