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16.02.2022 19:55
Рубрика: Культура

Музеи Кремля приготовили новые выставки

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Известно ли современному обществу понятие "рыцарская честь"? Было бы неплохо заинтересовать им человека XXI века, считает гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, которая представила журналистам выставочную программу-2022 и первую экспозицию - "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Откроется 4 марта.

"Мы получили замечательные предметы из Лувра, Национального музея Прадо, Музея истории искусств в Вене, Королевских коллекций Великобритании, которые рассказывают о дуэльном кодексе и о развитии явления дуэлей в Европе как части аристократической придворной культуры. К слову, в них участвовали даже монархи, - сказала Гагарина на пресс-конференции в РИА Новости. - Были дуэли - Божий суд, военные поединки и дуэли в обычном понимании этого слова и появившиеся в XVI веке". Кстати, до России такой способ выяснения отношений дошел лишь с реформами Петра Первого в XVIII веке.

Музейщики надеются, что насыщенная выставочная программа этого года поможет переломить неприятную пандемийную тенденцию резкого снижения туристического потока - с 2019 года он упал в пять раз, с двух с половиной миллионов человек до 550 тысяч в 2021-м. Музеи Кремля пытаются не потерять посетителей, выведя часть экспозиций на улицу: на бульварах Москвы идут выставки об архитектуре Кремля, госрегалиях и фрескам, которые были недавно расчищены в Успенском соборе. В ближайшее время любители искусства увидят среди открытых реставраторами шедевров древнерусской церковной росписи - работы самого Дионисия.

Музейщики надеются, программа поможет переломить пандемийную тенденцию снижения турпотока

В апреле откроется выставка предметов Кремлевского сервиза, специально созданных при Николае II для приемов в Большом Кремлевском дворце. "Часть их хранилась у нас, а часть мы получили в качестве дара от известных меценатов Карисаловых. В прошлом году музей показывал коллекцию русской резной кости, которую тоже подарили нам эти коллекционеры", - прокомментировала Елена Гагарина. Осенью начнет работать экспозиция "Золотой век Вены", собранная из музеев Австрии и Германии, посвященная Венскому сецессиону.

Во время пресс-конференции показали редкие фотовыставки, посвященной 250-летию Петра I. Как проходили торжества сто лет назад, посетители смогут увидеть в Музеях Кремля. А с допетербургским периодом жизни царя смогут познакомиться жители Владивостока в Музее имени В.К. Арсеньева. К 100-летию СССР, пообещала Елена Гагарина, откроется экспозиция, посвященная первому главе МИД Советского Союза Г. Чичерину.

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