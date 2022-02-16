С 21 февраля на экраны Союзного государства выходит драма "Когда закончится февраль" режиссера Елены Цыплаковой. В главной роли - российская актриса, уроженка Минска Марина Коняшкина.

- Наша история про обычных людей, - говорит Елена Цыплакова, - она про то, как они откликаются на чужую боль. Про то, что справиться с проблемами всегда легче, когда рядом неравнодушные люди. Мы постарались показать все грани человеческих взаимоотношений. Это психологическая драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, самое главное - это реакция героев на то, что происходит вокруг. Мне кажется, что у нас получилась очень интересная картина. В ней снимались прекрасные актеры, которые замечательно сыграли судьбы своих героев. Марина Коняшкина - очень тонкая, яркая актриса. Я очень люблю эту историю, надеюсь, и зритель полюбит ее тоже...

Марина - выпускница театрального института имени Щукина, снялась в 71 проекте

- В нашем фильме все как в жизни, - считает Марина Коняшкина. - Сначала моей героине Ольге кажется, что все, пришел конец, как быть - непонятно. Но спустя время, отгоревав, она собирается с силами и продолжает жить. Конечно, она уже во многом не такая, как прежде, но это ее путь, и она проходит его через препятствия.

Марина Коняшкина родилась в Минске. Отец - военный , мама - учительница белорусского языка. Есть брат, тоже военный. Семья живет в белорусской столице.

Марина и не думала быть артисткой. С раннего детства мечтала путешествовать. Встретив однажды подругу, которая со своей театральной студией побывала на фестивалях в Париже и других городах Европы, Марина тоже пошла в студию.

В 2006 году Марина дебютировала в кино, сыграв главную роль в военной драме "Глубокое течение". Лента снята по мотивам романов "Снежные зимы" и "Глубокое течение" лауреата премии Союзного государства писателя Ивана Шамякина.