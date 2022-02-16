Начинать противодействие "омикрону" следует при первых же симптомах

Заболеваемость новым коронавирусом, увы, остается достаточно высокой. Попутно растет число заболевших сезонным гриппом и ОРВИ. Симптомы этих заболеваний очень схожи, поэтому специалисты, на основании Временных методических рекомендаций Минздрава РФ, предлагают начинать лечение, с первых дней заболевания, в том числе, безрецептурными препаратами.

Установить возбудителя ОРВИ невозможно без лабораторной диагностики. Пока не придет информация по ПЦР-тесту, даже специалисту не понятно, какой вирус вызвал болезненное состояние, - объясняет Елена Карева, профессор и д.м.н кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медуниверситета Пирогова, профессор кафедры фармакологии Сеченовского медуниверситета.

"Проблема в том, что вирусы - очень быстро размножаются, поэтому тактика против них очень простая - чем быстрее начинаешь лечить, тем эффективнее терапия, - говорит она. - Поэтому нужно как можно раньше начинать принимать препараты с широкой противовирусной активностью, которые будут тормозить вход вируса в клетку и его размножение уже внутри человеческой клетки. Такой подход является правильным и рациональным".

В первые же сутки недомогания необходимо предпринять меры, чтобы обезопасить себя или сделать прогноз заболевания более благополучным, - такое мнение выразила д.б.н. Оксана Гизингер, профессор кафедры микробиологии и вирусологии мединститута Российского университета дружбы народов. Специалист советует ориентироваться на препараты, рекомендованные для лечения сезонных ОРВИ.

"Амбулаторный этап тоже должен сопровождаться медикаментозной терапией, - говорит Оксана Гизингер. - Визит врача может затянуться, например, из-за большого количества больных. Поэтому не стоит просто сидеть и ждать его прихода. Важно вовремя начать принимать противовирусные препараты широкого спектра активности".

Главным ориентиром, по ее словам, являются Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обновляемые и издаваемые Минздравом России. Актуальной является уже 14-я версия этого документа, которую ведущие эксперты страны подготовили с учетом всех последних тенденций, накопленного клинического опыта и научных знаний.

В последней версии этого документа были переработаны некоторые схемы лечения. Например, этиотропная терапия оптимизирована в сторону применения более эффективных подходов. Кроме того, в очередной раз отмечена важность применения при первых же симптомах противовирусных препаратов прямого действия, желательно широкого спектра активности (не только против сезонного гриппа, но и против COVID-19, риновирусов, аденовирусов и разных штаммов короновирусов) и с хорошей переносимостью.

В "методичке" Минздрава РФ при этом предлагается: "принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности".

Так в методические рекомендации Минздрава РФ включены различные противовирусные препараты и препараты других классов, такие, например, как фавипиравир, ремдесивир, будесонид и т.д.

Интересно отметить, что недавно общественности были представлены результаты двух исследований одного из таких противовирусных препаратов, указанных в методичке. Ученые из Индии и России параллельно проводили исследования молекулы умифеновира (это действующее вещество препарата Арбидол). Результаты исследования показали, что молекула этого лекарственного препарата может успешно блокировать проникновение вируса в клетки.

Многие из указанных в методических рекомендациях Минздрава РФ препаратов могут, в том числе, напрямую действовать на вирусы, не затрагивая иммунитет человека (этот механизм действия на конкретные белки вирусов хорошо изучен). Их возможно использовать и для профилактики, что удобно в случае с безрецептурными лекарствами. А разобраться, что и как, даже простому человеку не трудно: все схемы применения подробно прописаны в инструкции. Например, тот же "Арбидол", как и некоторые другие противовирусные препараты, имеет две возможные схемы применения - лечебную и профилактическую.

"Элементарное правило фармакологии гласит: "Если пациент желает получить заявленную эффективность и безопасность лекарственного препарата, будьте любезны соблюдать инструкцию по его применению", - напоминает Елена Карева.

В целом же длительность применения противовирусных препаратов зависит от жизненных циклов самих микроорганизмов, что четко учитывается схемами профилактики и лечения. И если следовать инструкции, то можно добиться оптимальной эффективности и безопасности, при этом риск появления резистентности вирусов к лекарству будет минимальным. Это необходимо для того, чтобы в следующий раз при заболевании ранее применявшийся препарат тоже эффективно работал, активно противодействуя вирусам.

"Иногда человек, почувствовав себя лучше, прекращает прием того или иного препарата, так как считает, что такая помощь ему больше не нужна, - приводит пример Оксана Гизингер. - Но реакция организма может оказаться непродолжительной, из-за чего может произойти ухудшение ситуации, например, повышение температуры. Поэтому очень важно выполнять все то, что написано в инструкциях к препаратам, соблюдать все правила и сроки их приема, иначе можно не получить желаемого эффекта, а при необходимости - проконсультироваться с врачом".