У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названы Android-приложения, которые опасно держать на смартфоне

Текст:   Антон Благовещенский
16.02.2022,  
16:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наличие вредоносного шпионского ПО на смартфоне может спровоцировать утечку данных, включая переписку, фотографии, контакты, банковскую и другую информацию.

При этом защитить информацию на смартфоне легче, чем персональные данные, имеющиеся в распоряжении сотовых операторов, рассказала агентству "Прайм" аналитик Angara Security Татьяна Лынова.

По ее словам, троянские приложения для смартфона чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к функциями файлам смартфона, а также на управление ими. При этом сами приложения могут иметь и полезную функциональность - включать фонарик, обрабатывать фотографии, считать калории, хранить скидочные карты и так далее.

Смартфоны Xiaomi в России получают Android 12. Список моделей

Чтобы избежать утечки данных, необходимо устанавливать приложения через официальные магазины (Google Play, App Store), а также пользоваться мобильными антивирусами, советует эксперт.

смартфоны
Фото: CD Projekt RED
Видео: различия новой версии Cyberpunk 2077 на разных платформах 17:22
Названы фото, которые нужно удалить со смартфона 15.02.2022
Определен лучший смартфон в России. Это не Samsung 14.02.2022