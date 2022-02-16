Названы Android-приложения, которые опасно держать на смартфоне

Наличие вредоносного шпионского ПО на смартфоне может спровоцировать утечку данных, включая переписку, фотографии, контакты, банковскую и другую информацию.

При этом защитить информацию на смартфоне легче, чем персональные данные, имеющиеся в распоряжении сотовых операторов, рассказала агентству "Прайм" аналитик Angara Security Татьяна Лынова.

По ее словам, троянские приложения для смартфона чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к функциями файлам смартфона, а также на управление ими. При этом сами приложения могут иметь и полезную функциональность - включать фонарик, обрабатывать фотографии, считать калории, хранить скидочные карты и так далее.

Чтобы избежать утечки данных, необходимо устанавливать приложения через официальные магазины (Google Play, App Store), а также пользоваться мобильными антивирусами, советует эксперт.