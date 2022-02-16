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Названы сообщения, на которые нельзя отвечать в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
16.02.2022,  
00:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники, атакующие пользователей WhatsApp, избрали новую тактику: они выдают себя за близких людей или друзей, якобы оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Как пишет The Sun, злоумышленники предварительно собирают данные о жертве, после чего начинают отправлять ему сообщения с просьбой как можно скорее оказать финансовую помощь.

"Преступники играют на эмоциях, делая вид, что человеку срочно нужны деньги", - отмечает издание.

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Опрошенные эксперты настоятельно советуют отклонять или игнорировать любые запросы подобного рода от неизвестных людей, даже если они представляются друзьями или родственниками. Вместо этого нужно связаться с человеком при помощи альтернативных средств, чтобы он подтвердил, что его просьба о помощи не является фейковой.

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Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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