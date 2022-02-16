Названы сообщения, на которые нельзя отвечать в WhatsApp

Мошенники, атакующие пользователей WhatsApp, избрали новую тактику: они выдают себя за близких людей или друзей, якобы оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Как пишет The Sun, злоумышленники предварительно собирают данные о жертве, после чего начинают отправлять ему сообщения с просьбой как можно скорее оказать финансовую помощь.

"Преступники играют на эмоциях, делая вид, что человеку срочно нужны деньги", - отмечает издание.

Опрошенные эксперты настоятельно советуют отклонять или игнорировать любые запросы подобного рода от неизвестных людей, даже если они представляются друзьями или родственниками. Вместо этого нужно связаться с человеком при помощи альтернативных средств, чтобы он подтвердил, что его просьба о помощи не является фейковой.