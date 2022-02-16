Нидерланды отменят меры против коронавируса с 18 февраля

Правительство Нидерландов отменит большую часть ограничений из-за коронавируса с пятницы, 18 февраля, поскольку рекордные уровни инфекций, вызванных вариантом "омикрон", не привели к пику госпитализаций, сообщает Reuters.

"Страна снова откроется. К счастью, сейчас мы находимся в другой фазе. Однако мы настаиваем на том, что все должны соблюдать осторожность", - цитирует агентство министра здравоохранения Эрнста Кейперса.

По его словам, с пятницы футбольные стадионы, театры и кинотеатры снова могут принимать посетителей почти без ограничений. Рестораны будут открыты до 1 часа ночи, а не до 22 часов.

Отмечалось также, что возвращение к нормальной жизни произойдет в два этапа. После первого ослабления в эту пятницу, затем 25 февраля последует ожидаемый последний шаг. Тогда отменят маски и паспорта вакцинации. С паспортом посетители ресторанов, культуры и спорта в настоящее время все еще должны доказать, что они прошли тестирование, вакцинированы или выздоровели.

Для крупных мероприятий в помещении, таких как фестивали, в будущем должно применяться обязательное тестирование. В общественном транспорте и на самолетах по-прежнему сохранится обязанность носить маски.

В последние недели усилилось давление граждан и предпринимателей на правительство с целью отмены ограничений. Эксперты считают это оправданным. По данным Института здоровья и окружающей среды (RIVM), число пациентов в больницах немного снижается. Количество новых инфицированных уменьшилось на 22 процента за последние семь дней. В институте пришли к выводу, что пик волны заражения от "омикрона", похоже, пройден.