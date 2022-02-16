Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе

У энергетических кризисов в разных странах мира - одинаковые предпосылки, связанные с ростом спроса на ископаемые источники энергии после пандемии, на фоне снижения финансирования традиционной энергетики. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в своей статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

По его мнению, эпицентром энергетического кризиса стала Европа, где собственная добыча газа падает уже в течение нескольких лет, и в последние годы была сделана ставка на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - солнца и ветра.

В результате, слабые ветра в Северном море привели к значительному снижению выработки электроэнергии на ветровых станциях в 2021 году. Например, в 2021 году в Дании объем выработки энергии на ВЭС составлял около 75% от нормы, а в сентябре лишь - 50%.

Некоторые эксперты указывали, что тенденция к снижению скорости ветра в Северной Атлантике наблюдается уже 40 лет и, по их мнению, она продолжится. К 2100 году скорость ветра упадет на 10%. Таким образом, остаются неопределёнными перспективы увеличения ветряной генерации, отмечает Новак.

Также, свою роль сыграла политика Европы по планированию поставок энергоресурсов. Переход Европы от долгосрочных газовых контрактов, которые часто содержали оговорку "бери или плати", в сторону либерализации рынка и биржевой торговли начался с принятием в 2009 году так называемого "третьего энергопакета". Требования этого закона обязали резервировать часть мощностей газотранспортной системы для независимых поставщиков, что создавало препятствия для "Газпрома" в исполнении и наращивании контрактных объемов. А в условиях роста роли биржевой торговли усилился "спекулятивный фактор", считает Новак.

В период начала роста цен на газ из-за естественных факторов, инвесторы массово открыли "длинные" позиции для получения спекулятивной выгоды от дальнейшего повышения котировок. Ожидая разворота рынка, другие инвесторы стали открывать "короткие" позиции, однако сохранившийся тренд вынудил их закрыться, что вызвало резкий скачок цены почти на 30% за сутки (в пике около 2000 долларов за тысячу кубометров), поясняет вице-премьер.

При этом Европа сделала ставку на американский сжиженный природный газ (СПГ), желая таким образом диверсифицировать импорт. Однако при повышенных ценах на газ в Китае, американский СПГ был отправлен на этот премиальный по сравнению с Европой рынок.