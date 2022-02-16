Новак: Запуск "Северного потока-2" стабилизирует газовый рынок Европы

Скорейший запуск "Северного потока-2" способен стабилизировать газовый рынок Европы уже сегодня. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

По словам Новака, в последние месяцы стало очевидно, что одной из основ стабильности является надежное энергоснабжение.

"На примере прошлого года мы убедились, что резкие и необдуманные решения в фундаментальной для мировой экономики отрасли приводят к негативным последствиям для всего глобального рынка, для промышленности, науки, транспорта и самое главное, наносят ущерб благополучию людей", - написал вице-премьер.

Также Александр Новак добавил, что использование хотя бы 55 млрд кубометров газа из "Северного потока-2" для производства электричества вместо угля позволит Евросоюзу снизить общий объем парниковых выбросов на 14%.