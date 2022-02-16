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16.02.2022 11:58
Рубрика: Власть

Памфилова: 57% россиян считают выборы честными

Текст: Галина Мисливская

Большинство россиян уверены в честности проходящих в стране выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сославшись на данные ВЦИОМ.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Недавно ВЦИОМ провел очередной опрос и 57% опрошенных убеждены в честности результатов выборов в России", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

Она считает полученную цифру впечатляющей. "Она дает нам уверенность, что не зря мы с вами столько усилий прилагаем для того, чтобы выборы действительно проходили так, как это достойно нашей великой страны, и чтобы уровень открытости, достоверности результатов был такой, чтобы у людей не было сомнений", - добавила глава Центризбиркома.

При этом она пообещала, что комиссия на этом не будет успокаиваться. "Многое нам еще предстоит сделать в этом направлении, - отметила Элла Памфилова. - Мы работаем на избирателей, доверие с их стороны для нас - самое главное, это и есть результаты нашей работы".

Презентация ВЦИОМ о выборах содержит подробный разбор электоральных предпочтений россиян на выборах в Госдуму восьмого созыва, которые прошли в сентябре прошлого года.

Кроме того, социологи поинтересовались отношением к выборам в целом. 27% респондентов считают, что выборы прошли в целом честно, еще 30% допускают, что были незначительные нарушения, которые не повлияли на конечный результат. Большинство - 63% - считает, что нарушений стало меньше или их число не изменилось, образной точки зрения придерживаются всего 16% опрошенных. Более половины респондентов (56%) считает, что их голоса были учтены правильно, противоположное убеждение высказали лишь 8%, 10% затруднились с ответом, а 26% не смогли вспомнить, когда последний раз ходили на выборы.

Презентация ВЦИОМ была составлена на основе телефонного опроса, проведенного среди 1600 совершеннолетних россиян. Предельная погрешность для этой выборки не превышает 2,5%.

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