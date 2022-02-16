Песков: Кремль не корректирует свою работу по сообщениям о "вторжении"

Ночь в Кремле прошла спокойно, никаких контактов с иностранными государствами не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От отметил, что в администрации главы государства не корректируют свою работу, "основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике". Минувшая ночь в Кремле "прошла в штатном режиме, как и положено". "Спокойно спали. А утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню, который, как вы видите, весьма насыщен", - сообщил Дмитрий Песков.

Он также сообщил журналистам, что ночью не было никаких международных контактов. "По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами", - указал представитель Кремля.