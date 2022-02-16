В Кремле оценили обращение Байдена к России

Обращение президента США к гражданам России можно приветствовать, но лучше бы оно было без угроз. И еще хорошо бы Джо Байден обратился бы и к украинцам с призывом никогда не стрелять друг в друга. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ничего в этом нет предосудительного. Наверное, можно приветствовать, что президент США - одной из крупнейших стран, одного из мощнейших государств - думает о российском народе", - оценил Песков. "Это, наверное, должно нам импонировать", - сказал он.

"Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать", - продолжил пресс-секретарь президента. Эти мантры изрядно надоели, заявил он.

"И конечно, эта речь еще больше импонировала бы, если бы президент США обратился также к украинскому народу и призвал бы никогда не стрелять друг в друга. Вот это было бы очень здорово", - считает Песков.