Новости

Шойгу провел консультации с коллегой из Бразилии 13:36
Столтенберг признал, что НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду 13:25
"Молодая гвардия" ЕР будет сотрудничать с молодежными организациями ДНР и ЛНР 13:22
The Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось 13:18
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений 13:14
Нидерланды отменят меры против коронавируса с 18 февраля 13:09
Азы предпринимательства включат в образовательные программы ссузов 13:07
Правительство прорабатывает вопрос продления М-12 до Монголии 13:06
В Кремле оценили обращение Байдена к России 13:05
Систему предупреждения о ракетном ударе обновят к 2030 году 13:04
Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР 13:01
Песков: Кремль не корректирует свою работу по сообщениям о "вторжении" 12:53
Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии истощенных близнецов 12:53
Путин: "Молодая Гвардия" ЕР реальными делами заслужила высокий авторитет 12:53
Сенатор Ковитиди: Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности 12:49
Ученые из Германии обнаружили нейроны, активные при сложении и вычитании 12:49
Минздрав: Диспансеризацию после ковида должны пройти 7 млн россиян 12:47
Макей: Все российские солдаты покинут Беларусь после завершения учений 12:44
Температура воздуха в выходные в Москве будет выше нормы на 7 градусов 12:41
Умерла переводчица По, Киплинга и Свифта Елена Суриц 12:39
Путин 17 февраля выступит на итоговой коллегии МВД 12:35
Центробанк раскрыл детали новой схемы мошенников 12:33
В Москве тиктокеров арестовали за треш-розыгрыш в метро 12:30
У москвичей на руках находится более 650 тысяч единиц огнестрельного оружия 12:29
ВЦИОМ: Более трети россиян считают, что метавселенные принесут больше вреда, чем пользы 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 13:14
Рубрика: Власть

Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений

Текст: Галина Мисливская

В Кремле не считают практику приема в российское гражданство жителей ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

"Нет, эта практика не является нарушением Минских соглашений​​​", - сказал он и отослал сомневающихся к первоисточнику. "Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст, поэтому эти упреки несостоятельны", - указал Песков.

Он также напомнил, что жители Донбасса испытывают "чрезвычайные проблемы в социальном плане" из-за того, что Украиной не обеспечивает им "социальных услуг, финансовых услуг, и так далее, и тому подобное".

"И поэтому, собственно, Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов", - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что в гражданство РФ принимают не только жителей юго-востока Украины, но и представителей "самых-самых разных стран мира". "И эта практика достаточно распространенная", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

В Кремле оценили обращение Байдена к России
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений
Сенатор Ковитиди: Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности
Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений
За сутки в России госпитализированы 19 573 человека с COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков