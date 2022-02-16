Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений

В Кремле не считают практику приема в российское гражданство жителей ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта практика не является нарушением Минских соглашений​​​", - сказал он и отослал сомневающихся к первоисточнику. "Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст, поэтому эти упреки несостоятельны", - указал Песков.

Он также напомнил, что жители Донбасса испытывают "чрезвычайные проблемы в социальном плане" из-за того, что Украиной не обеспечивает им "социальных услуг, финансовых услуг, и так далее, и тому подобное".

"И поэтому, собственно, Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов", - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что в гражданство РФ принимают не только жителей юго-востока Украины, но и представителей "самых-самых разных стран мира". "И эта практика достаточно распространенная", - подчеркнул Дмитрий Песков.