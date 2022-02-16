Планшет Huawei MatePad: мощность и мобильность, доступные каждому

Фото: Huawei

Планшетный компьютер все увереннее позиционируется как недорогая и при этом достойная замена ноутбуку. Меньшие размеры и вес, более доступная цена и при этом высокая производительность делают его весьма привлекательной альтернативой.

Сегодня в России открывается предзаказ на одно из таких устройств - обновленный планшет Huawei MatePad. Он получил продвинутые характеристики вышедшего ранее флагмана и при этом более привлекательную стоимость.

Берите с собой

Huawei MatePad подойдет тем, кому нужен инструмент для работы, учебы, просмотра кино и игр. Аккумулятор емкостью 7250 мАч обеспечит долгое время работы без подзарядки - до 11 часов в режиме непрерывного просмотра видео, поэтому планшет можно смело брать с собой на встречу или для занятий в библиотеке.

Повышает уровень мобильности и малый вес новинки - Huawei MatePad весит всего 450 граммов, то есть примерно в два раза меньше самого легкого ноутбука. При этом диагональ экрана составляет 10,4 дюйма - этого достаточно и для комфортной работы, и для полноценного погружения в игру или кино.

Фото: Huawei

Подключайте другие устройства

Планшет можно превратить в рабочее место, подключив к нему фирменный чехол-клавиатуру Huawei Smart Keyboard, а также стилус Huawei M-Pencil второго поколения и мышь любого производителя. Чехол-клавиатуру можно получить в подарок за предзаказ до 3 марта.

Клавиатура позволит легко работать с текстом, стилус поможет с рисованием, созданием заметок и редактированием графиков, а мышь сделает работу с планшетом такой же плавной, как и с ноутбуком.

Поддержка экосистемы Huawei позволяет планшету взаимодействовать без проводов не только с привычной периферией, но также со смартфоном и ноутбуком. Экран телефона можно передать на Huawei MatePad с помощью функции "Беспроводная проекция", чтобы работать с мобильными приложениями и перетаскивать файлы с одного устройства на другое простыми жестами.

При сопряжении планшета и ноутбука Huawei MatePad используется, например, как дополнительный экран.

Фото: Huawei

Не теряйте в качестве

10,4-дюймовый экран Huawei MatePad обеспечивает высокое качество изображения благодаря разрешению 2K, отсутствию мерцания и фильтру синего излучения. Работать за таким дисплеем можно долго и продуктивно без боязни слишком сильно "нагрузить" глаза.

За объемный и чистый звук отвечает аудиосистема, созданная в сотрудничестве с известной компанией Harman Kardon. Планшет оснащен четырьмя динамиками, которые создают сбалансированное звучание, выдавая и глубокие басы, и звонкие высокие частоты.

Благодаря этому при прослушивании музыки, просмотре кино и в играх ощущается полноценный эффект погружения. Дополнительный объем и реалистичность достигаются за счет фирменных настроек Huawei Histen 7.0.

Еще одно достоинство продвинутой аудиосистемы Huawei MatePad - способность эффективно отсекать внешние шумы, делая голосовые и видеозвонки максимально комфортными и для пользователя, и для его собеседника. Звуковой алгоритм способен выделить голос на фоне практически любого шума, будь то людное кафе, оживленная улица или офис - голос будет передан максимально четко благодаря трем встроенным микрофонам.

Фото: Huawei

Все приложения под рукой

Huawei MatePad работает под управлением новешей операционной системы HarmonyOS 2.0, которая обеспечивает быстродействие, практически моментальный запуск приложений и красивую плавную анимацию. А в магазине AppGallery, где обосновались почти все мировые производители программного обеспечения, можно найти любые инструменты для работы, включая популярный офисный пакет Microsoft Office.

Еще одна полезная особенность HarmonyOS 2.0 - возможность разделить экран на несколько окон (до четырех) и запустить в каждом из них отдельное приложение. Пользователь может одновременно смотреть видео и делать текстовые пометки или наброски стилусом, параллельно работать над документом Microsoft Word и верстать презентацию в PowerPoint.

Цена не испугает

Модификация Huawei MatePad с подключением по Wi-Fi четырьмя гигабайтами оперативной памяти (таким же объемом комплектуются и многие ноутбуки) и 64 гигабайтами постоянного хранилища обойдется покупателю в 19990 рублей, а версия с LTE-модемом для подключения к мобильным сетям - в 23990 рублей, при этом в подарок при оформлении предварительно заказа до 3 марта можно получить чехол-клавиатуру. Более продвинутая модификация с LTE-модулем на 4/128 Гб памяти будет стоить 26990 рублей.