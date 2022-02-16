Почему дорогой газ в Европе сейчас выгоден только США

Рекордные поставки в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ) объясняются исключительно выгодной экономической конъюнктурой. США остались, пожалуй, единственной страной - экспортером газа, которой по-прежнему выгодны на европейском рынке максимально высокие цены.

Россия все преференции в результате газового кризиса в странах Старого Света уже получила в 2021 году. Рекордная прибыль "Газпрома" и большие поступления в бюджет по экспортной пошлине на газ остались в прошлом году. В период газового кризиса мы смогли быстро достроить "Северный поток-2", но запустить его уже не удалось. Сейчас наш экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 35,5%. "Газпром" осуществляет поставки, выполняя контрактные обязательства в основном по долгосрочным договорам. То есть по ценам значительно ниже, чем на бирже.

Большая часть поставок в Европу американского газа, наоборот, идет по спотовым контрактам (по биржевым ценам, быстрая покупка-оплата товара и поставка к определенному сроку), заключенным в декабре и январе, когда котировки в Европе били рекорды. В США газ традиционно дешевле, чем в Европе, а в тот период даже с учетом доставки он оказался более выгоден странам Старого Света, чем трубопроводный газ из России или той же Норвегии по местным биржевым ценам.

Россия все преференции от газового кризиса в Европе получила еще в 2021 году, сейчас высокие цены только мешают работе

В январе 2022 года СПГ из США обходился Европе в два раза дешевле российского газа. А в результате снижения цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) перенаправление поставок в Европу оказалось в интересах американских экспортеров, поясняет старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Трейдеры, поставляющие сейчас американский газ в Европу, впервые получают сверхприбыль. В январе им было выгодно не только поставлять в Европу газ, произведенный в США, но и перебрасывать объемы с Ближнего Востока и даже из Азии, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В феврале европейская премия исчезла, но пока не вернулась и существенная азиатская премия, уточняет он.

Если поставки американского СПГ приведут к снижению цен на газ в Европе, то этот рынок автоматически станет неинтересен экспортерам из США. Впрочем, и самим европейцам проще станет покупать газ у традиционных поставщиков. И это, конечно, будет невыгодно американским экспортерам, пока спрос в странах АТР не вернулся к максимуму.

Сейчас панические настроения в Европе поддерживаются за счет политики - рисками, связанными с обострением отношений РФ и США из-за Украины, и возможностью санкций против экспорта энергоресурсов из нашей страны. Показательно, что все поставки СПГ из США так и не сумели серьезно снизить биржевые газовые котировки в Европе, а любые новости об успешных переговорах России с США или европейскими лидерами сбивают цены на 100-150 долларов.

При этом сама ситуация с дефицитом газа в мире и увеличение объемов американского экспорта вызывают рост цен и на относительно спокойном газовом рынке США. В январе 2021 года спотовые цены на газ в США были около 98 долларов за тысячу кубометров, а в январе 2022 - 158 долларов. А относительно 2020 года средняя цена 2021 года выросла почти в два раза, уточняет Гривач.

В 2022 году внутренние цены на газ в США останутся на достаточно высоком для страны уровне - 145 долларов за тысячу кубометров, в том числе из-за дефицита газа в Европе и соответственно высокой загрузки заводов СПГ, считает Колбикова.

По ее мнению, дефицит газа США не грозит благодаря росту добычи. Но как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, основной прирост добычи газа в США происходит за счет добычи сланцевой нефти, а она последнее время находится на одном уровне. А вот увеличение экспорта газа все сильнее начинает влиять на внутренний рынок в США - как на цены, так и на обеспеченность потребителей нужными объемами.

Предварительная статистика подтверждает сказанное экспертом. В 2021 году добыча газа в США увеличилась всего на 6 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом. Поэтому едва ли стране удастся сильно нарастить экспорт газа в 2022 году, как это получилось сделать в 2021 году за счет новых мощностей производства СПГ.

В связи с определенным дефицитом на глобальном рынке СПГ в 2022 году, а также с почти полностью истощенными европейскими хранилищами газа, импорт СПГ из США не сможет повлиять на цены в Европе, считает Колбикова.

Европейский газовый рынок - это задворки мирового рынка СПГ, он зависим от конъюнктуры в странах АТР, отмечает Фролов. Азиатский рынок физически больше. Если падают цены в Азии, то следом падают цены в Европе и наоборот. За 11 месяцев 2021 года половина экспорта американского газа пришлась на страны АТР, и только четверть в Европу. Перенаправление потоков СПГ из США в Европу приведет к росту цен на газ в АТР, газовозы опять пойдут в Азию, а цены на европейском рынке опять начнут бить рекорды, поясняет эксперт.

В итоге получается, что без российского газа Европе обойтись не удастся, если только жители стран Старого Света не хотят платить за электричество и тепло совершенно космические деньги.