Астрономы обнародовали отчет о поиске разумных цивилизаций

Международная команда астрономов во главе со специалистами австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO представила отчет о результатах поиска внеземного разума в Млечном Пути. Итоги оказались ожидаемыми - исследователи не нашли признаков существования других цивилизаций.

Научная статья под названием "Поиск техносигнатур в направлении галактического центра на частоте 150 МГц" опубликована на сайте препринтов arxiv.org, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org.

Данный отчет стал уже четвертым в серии подобных наблюдений. В каждом из них астрономы вели поиск признаков деятельности разумных цивилизаций в спектре низкочастотных радиоволн. Для анализа использовались данные массива Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии. Ведущим автором нового исследования стала Ченоа Трембли из CSIRO.

Авторы статьи пишут, что семичасовые наблюдения велись в течение двух ночей с помощью антенн MWA. На этот раз поиск был сосредоточен на центре нашей галактики, где располагается сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Астрономы сосредоточили свое внимание на поиске техносигнатур в 144-х планетарных системах.

Поясним, что в теории техносигнатуры - это любые технические свидетельства деятельности разумной цивилизации. В широком смысле это абсолютно любые свидетельства эффектов, которые могут возникнуть только в результате использования технологии.

В других исследованиях поиски жизни обычно сфокусированы на биосигнатурах, то есть на поиске молекул или изотопов, которые указывают на возможное присутствие жизни. В отличие от биосигнатур, техносигнатуры точно могут засвидетельствовать признаки существования развитой цивилизации.

Впрочем, пока таких доказательств у ученых нет. Наблюдения при помощи MWA были проведены на частоте 150 МГц. Астрономы надеялись, что сумеют зафиксировать сигналы передатчиков на этой длине радиоволн. Однако результатом стала полная тишина - никаких следов внеземного разума исследователи не нашли.

В своей работе они объясняют, почему выбор пал на центр Млечного Пути. Сделано это было исключительно для экономии усилий, поскольку в центре нашей галактики сосредоточено наибольшее количество звезд, вокруг которых обращается огромное количество планет. Некоторые из них по своим характеристикам напоминают Землю.

Отсутствие ожидаемого результата авторы работы тоже сочли неплохим результатом. По их мнению, сеть поиска внеземного разума следует раскинуть еще шире. Исследование также показало, что большое количество планет в относительно малом космическом пространстве вовсе не повышает шансы на поиски жизни, а, возможно, даже уменьшает их.

"Высокая плотность звезд в пределах галактики означает, что катаклизмы, такие как взрывы сверхновых и магнитарные вспышки, с большей вероятностью влияют на экзопланеты, потенциально уничтожая любую жизнь на их поверхности", - пишут авторы работы.

Отметим, что проведенное исследование хоть и было нацелено на изучение конкретно выбранных 144-х планетарных систем, но оно также включало в себя более широкий "слепой поиск". Последний охватил более трех миллионов звезд, которые расположены вблизи галактического центра. "Вероятных техносигнатур не обнаружено", - следует из отчета.