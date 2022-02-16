Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах

В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, эпидситуация остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время на прошлой неделе прирост новых случаев составил всего 18,5 процента. Ранее каждую неделю количество удваивалось.

Снижается общая доля Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. "Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, - подчеркнула главный санитарный врач страны. - Столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79 процентов - почти 80 - приходятся на иные субъекты Российской Федерации".

Увеличилось число субъектов Федерации, где фиксируется снижение заболеваемости. "Если на предыдущей неделе это была только Москва, то на ушедшей неделе - это уже 10 субъектов", - сообщила Попова.