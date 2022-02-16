Поток жалоб омбудсмену на нарушение трудовых прав вырос на 27 процентов

На 27 процентов вырос в прошлом году поток жалоб федеральному омбудсмену на нарушение трудовых прав, сообщила Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в котором она приняла участие.

2052 обращения за год, из которых видно, что самой острой проблемой для россиян остаются увольнения. Количество жалоб на невыплату зарплаты, оформления трудовых отношений, трудоустройство тоже растет.

В ходе работы по жалобам оказано содействие в восстановлении трудовых прав 2 520 работникам, и погашена задолженность по зарплате работникам 21 организации в сумме более 38 млн рублей.

По мнению омбудсмена, сегодня требуется совершенствование законодательства в трудовой сфере. Например, надо ввести дополнительное страхование работников угольной и горнодобывающей промышленности на случай получения производственной травмы, внести дополнения и изменения в Трудовой кодекс, чтобы закрепить как правовое понятие "нерабочий день" и определить порядок оплаты труда за указанный период, а также законодательно урегулировать отношения между временным работником и работодателем.