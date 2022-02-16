Праведники и искусители Лескова в Мастерской Петра Фоменко

Новости

Латвия откроет границы для граждан России с отрицательным ПЦР-тестом 21:08
С компании "Рольф" и ее основателя взыскано более 19 млрд рублей 20:52
Британские ученые назвали наиболее уязвимый перед COVID-19 возраст 20:35
УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной 20:32
В Лаосе обнаружили три новых опасных для человека коронавируса 20:25
Захарова: СМИ США и Великобритании создают истерию вокруг Украины 19:59
Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, указав Россию угрозой 19:40
Генсек НАТО: Альянс не планирует установить наступательные системы на Украине 19:39
Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по многомиллиардным дотациям ЕС 19:35
Литва возобновила выдачу виз туристам из России 19:27
В Подмосковье младенец нечаянно отравился наркотиками 19:17
Захарова назвала генсека НАТО "сбитым летчиком" 19:16
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1" 19:14
Врио главы МЧС выступил против коммерциализации работы спасателей 19:13
Захарова: НАТО стремится милитаризировать район Черного моря 18:36
Арестован экс-президент Гондураса 18:36
Трутнев заявил о риске срыва поручения Путина по программам развития городов в ДФО 18:26
Киев вышел из Антитеррористического центра СНГ 18:24
В школах Ленобласти отменили удаленку 18:13
Президент Франции выступил за продолжение дипломатических усилий 18:06
Билет на фестиваль "Дикая Мята" можно купить по Пушкинской карте 18:00
Путин принял приглашение посетить Бразилию 17:38
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за циклона "Иления" 17:37
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны 17:32
Вучич и Примаков обсудили возможность популяризации русского языка в Сербии 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
16.02.2022 20:37
Рубрика: Культура

Праведники и искусители Лескова в Мастерской Петра Фоменко

Текст: Наталья Шаинян
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Выдуманный Николаем Лесковым Старгород - место, где разворачиваются события его хроники "Соборяне", - предстает на сцене Мастерской Петра Фоменко в новом спектакле Евгения Каменьковича "Чающие движения воды".
С умной и суровой Марфой Плодомасовой отец Савелий будет вести беседы и после ее смерти. Фото: Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко С умной и суровой Марфой Плодомасовой отец Савелий будет вести беседы и после ее смерти. Фото: Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко
С умной и суровой Марфой Плодомасовой отец Савелий будет вести беседы и после ее смерти. Фото: Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко

В отличие от "Левши" или "Леди Макбет Мценского уезда", это произведение Лескова редко интересует режиссеров - только Роман Виктюк выпустил "Соборян" в вариации Нины Садур на Вахтанговской сцене 30 лет назад. Новую инсценировку сделал Андрей Тупиков.

Непростое название - отброшенный Лесковым вариант заглавия - отсылает к евангельской притче о больных, ожидающих прилива целебной воды из посещенного ангелом источника - а в широком смысле о грешном роде людском, чающем спасения. Притчу мы и увидим - нравоучительный смысл волнует автора спектакля так же, как и автора романа.

Мы увидим притчу - нравоучительный смысл волнует автора спектакля так же, как и автора романа

Три служителя церкви живут и, как могут, наставляют ко благу прихожан: священники Савелий Туберозов - самый старший, умудренный, в благообразной седине; тишайший Захария Бенефактов в ореоле рыжих вихров и бородки, и диакон Ахилла Десницын, неистовый во всех проявлениях. Туберозова играет Иван Верховых. Он непреклонен в служении, смело защищает правду, противостоя и церковному начальству, и светскому. Собственно, канва спектакля - его листание своих дневников за долгие годы и воспоминания о давних событиях.

Отец Савелий - моральный центр спектакля, праведник, вся его жизнь - следование Божьей воле и борьба с пороками - своими и чужими. Единственная слабость - тайком курит трубку. Савелий нежно любит простодушную хлопотунью жену (Александра Кесельман), но для души у него другая, суровая и умная собеседница - помещица Плодомасова. Юная Екатерина Смирнова убедительно придает весомости голосу и повадкам, ковыляет с двумя клюками и присаживается поиграть на клавесине. После своей смерти Плодомасова продолжит являться Савелию, отбросив клюки - ведь мертвые остаются жить среди живых как тайные собеседники сердца.

Фото: Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко
Фото: Предоставлено Тюменским концертно-театральным объединением
Чем премьера тюменского драмтеатра "Прощание в июне" похожа на джаз

Отец Захария - кроток, как Алеша Карамазов, Николай Орловский играет его легкими мазками, тихой улыбкой, примиряющими интонациями. Антипод его - ражий детина дьякон (Владимир Свирский), задыхающийся от бега и буйства, велящий звать себя Ахилла-воин и искренне уверенный, что уличные драки его - духовная брань во славу Божью.

Декорация Александра Барменкова простодушно-старомодна. Стена с осыпающейся фреской райского сада в наивном духе - дом Савелия, она же с обратной стороны - кирпичная кладка, увитая искусственным плющом, - владения Бизюкиной, ярой молодой нигилистки. Вдоль рампы - ванночки с водой, бросающей блики на белый прозрачный занавес, несколько предметов мебели, клавесин и пианино - вот и вся лаконичная обстановка.

Если главное дело Туберозова - проповедь, а главная боль - что христианство на Руси до сих пор не проповедано, то не диво, что врагами его оказываются власти всех уровней, требующие не проповеди, а доносов. Савелий противостоит и консистории в лице зловещего цензора (Александр Моровов), и вальяжному предводителю дворянства (Вениамин Краснянский), и учителю Препотенскому - воинствующему атеисту, неразлучному со школьным скелетом. Михаил Крылов в этой роли иронически рисует уездного простака, фанатично уверенного, что безбожие равно просвещению, и воображающего себя Чацким, безнадежно влюбленного в Бизюкину. Бизюкина же отдает свое сердце неотразимому Измаилу Термосесову - прибыв в Старгород секретарем, тот быстро берет дело в свои руки, почуяв легкий карьерный взлет. Александр Мичков играет дьявола, в котором нет ни одного достоинства, кроме дьявольского же шарма, а пороков тьма.

Фото: Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко

Развития характеров сценические образы не знают - это не психологический реализм, здесь все действующие лица однозначны, как на лубке или иконе, и представляют борьбу добрых и злых сил. Трое представителей церкви символически воплощают три стороны человека: Ахилла - грешное и плотское начало, голубь Захария - любящее сердце, а непреклонный Туберозов - дух, ищущий Бога. Образы их врагов шаржированы и гротескны, но юмор присутствует в представлении каждой из сторон.

Победы ни одна сторона не одержит, как и в жизни; вечные вопросы, заданные театром, так и останутся неразрешенными. Но ушедшие из жизни собираются на небесах в гостях у Савелия, и рай оказывается так похож на светлую сень его дома.

В "Геликон-опере" представили премьеру оперетты Оффенбаха "Остров Тюлипатан"
Культура Театр Гид-парк

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса