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16.02.2022 17:20
Рубрика: Общество

В Норвегии найден загадочный предмет с древними рунами

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи из Норвежского института культурного наследия (NIKU) при проведении раскопок в исторической части Осло обнаружили загадочный деревянный предмет, покрытый древними рунами.

Об открытии сообщается на сайте NIKU. Обнаруженный предмет стал уже третьей ценной находкой за последние полтора месяца, в течение которых в исторической части Осло ведутся раскопки. Так, ранее на том же историческом участке была обнаружена хорошо сохранившаяся фигурка сокола.

Новая находка представляет собой загадочный деревянный предмет, на поверхности которого довольно грубо вырезаны восемь рунических символов. Археологи датируют его XIII веком.

Длина артефакта составляет 11,4 сантиметра. Он грубо обработан в районе зауженной средней части, оба его конца являются более широкими. Восемь древних символов вырезаны на одной стороне. Они были нанесены на поверхность уже после того, как сам артефакт был изготовлен. Как говорят археологи, эти руны никто не читал вот уже 800 лет.

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Для их расшифровки был привлечен эксперт - Кристель Зильмер, профессор рунологии в Университете Осло. Он определил, что один из символов представляет собой слово "asbin", что может означать имя "Asbjorn". Асбьерн - это довольно распространенное скандинавское мужское имя, известное по руническим надписям как эпохи викингов, так и средневековья. Другой символ эксперт расшифровал как "a mik", что означает "владеет мной".

"Имена владельцев часто встречаются в средневековых надписях, - поясняет профессор Зильмер. - В текстах встречаются как отдельно личные имена, так и имена вместе с приставкой "владелец". Иногда также упоминается, чем именно владеет человек".

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