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16.02.2022 18:06
Рубрика: В мире

Президент Франции выступил за продолжение дипломатических усилий

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Инициативу России, направленную на деэскалацию ситуации вокруг Украины, оценил французский президент Эмманюэль Макрон.

По сообщению Елисейского дворца, он назвал ее "первым сигналом, внушающим оптимизм" (un premier signal encourageant).

В коммюнике, опубликованном в ночь на среду после беседы Эмманюэля Макрона с президентом США Джо Байденом, подчеркнуто, что нужно "продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности и созданию условий для умиротворения, необходимых для серьезного диалога с целью урегулирования российско-украинского кризиса и решения вопросов европейской безопасности".

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