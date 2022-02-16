Производитель оружия выплатит 73 млн долларов семьям жертв стрельбы в школе США

Американский производитель оружия Remington Arms выплатит 73 миллиона долларов родственникам тех, кто погиб при стрельбе в школе "Сэнди Хук" в 2012 году. Компания согласилась на это для урегулирования группового иска, поданного семьями жертв.

Ранее компания, которая в 2020 году подала документы на банкротство, предлагала истцам компенсацию в 33 миллиона долларов, но те отказались. Стрельба в общественных местах с многочисленными жертвами - давняя "болевая точка" Америки с ее приверженностью праву граждан на оружие. Но для США случай с Remington Arms - это первый прецедент, когда производителя оружия, из которого совершались убийства, привлекли к ответственности.

При этом претензия касалась не самого инцидента. Истцы обвинили Remington Arms в жажде наживы, указывая, что компания активно продвигала на гражданский рынок и широко рекламировала винтовку, предназначенную для боевых действий.

Примечательно, что прецедент прокомментировал президент Джозеф Байден. "Урегулирование не сотрет боль трагедии, но оно начнет необходимую работу по привлечению производителей оружия к ответственности за изготовление инструментов войны и их безответственную рекламу", - заявил он, тем самым давая понять, что поддерживает этот выпад в сторону влиятельного оружейного лобби. Байден призвал конгресс внести поправки в законодательство, которые расширили бы ответственность производителей и продавцов оружия. По данным телеканала CNBC, только в 2020 году огнестрельное насилие унесло жизни свыше 45 тысяч человек в США.