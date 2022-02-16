Путин: "Молодая Гвардия" ЕР реальными делами заслужила высокий авторитет

"Молодая Гвардия Единой России" за 16 лет выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны, считает президент России Владимир Путин.

"Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете горизонты своей деятельности, активно включаетесь в реализацию новых востребованных проектов. И потому в сфере компетенции вашей организации - адресная помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, многоплановые волонтерские, благотворительные, образовательные, просветительские инициативы", - говорится в приветствии Путина участникам X съезда движения. Его зачитал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Глава государства обратил внимание на усилия участников движения по поиску детей, совершивших героические поступки и рисковавших своей жизнью ради спасения других.

"Уверен, что ваш форум пройдет в плодотворном ключе, а прозвучавшие на нем идеи и предложения будут использованы на практике. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - подчеркнул Владимир Путин.