Путин призвал МЧС повышать эффективность реагирования на любые ЧС

"Для этого надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциалы. Оснащать ведомство самой современной техникой. Делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами", - сказал президент, выступая в среду по видеосвязи на заседании коллегии МЧС.
Так, Путин заявил, что доля новой техники в МЧС должна быть не менее 81% к 2030 году. Особое внимание президент призвал уделить совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей, в том числе с учетом климатических и других особенностей.
В 2022 году должны заработать объекты центра подготовки шахтеров и горноспасателей. "Нужно развивать учебно-материальную базу подготовки сотрудников МЧС, прежде всего горноспасателей", - указал Путин.
Кроме того, должна быть продолжена работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны, поручил президент. Отдельное внимание глава государства уделил развитию аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Он сообщил, что на решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. "Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении будет выделено более 18 млрд рублей", - сообщил президент.
В целом президент отметил, что МЧС доказало за три десятилетия свою важность и востребованность. "Стало слаженной, мобильной, хорошо оснащенной структурой, отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны", - подчеркнул Путин.
Серьезным экзаменом для спасателей стали паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны, отметил президент. Активная борьба велась и с природными и техногенными пожарами, которые угрожали людям и населенным пунктам. "Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная". Эта трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди - горняки, спасатели, стала бедой и болью и для Кузбасса, и для всей страны", - сказал президент.