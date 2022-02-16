Путин призвал МЧС повышать эффективность реагирования на любые ЧС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что МЧС должно повышать эффективность реагирования на любые чрезвычайные ситуации.

"Для этого надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциалы. Оснащать ведомство самой современной техникой. Делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами", - сказал президент, выступая в среду по видеосвязи на заседании коллегии МЧС.

Так, Путин заявил, что доля новой техники в МЧС должна быть не менее 81% к 2030 году. Особое внимание президент призвал уделить совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей, в том числе с учетом климатических и других особенностей.

В 2022 году должны заработать объекты центра подготовки шахтеров и горноспасателей. "Нужно развивать учебно-материальную базу подготовки сотрудников МЧС, прежде всего горноспасателей", - указал Путин.

Кроме того, должна быть продолжена работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны, поручил президент. Отдельное внимание глава государства уделил развитию аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Он сообщил, что на решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. "Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении будет выделено более 18 млрд рублей", - сообщил президент.

В целом президент отметил, что МЧС доказало за три десятилетия свою важность и востребованность. "Стало слаженной, мобильной, хорошо оснащенной структурой, отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны", - подчеркнул Путин.

Серьезным экзаменом для спасателей стали паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны, отметил президент. Активная борьба велась и с природными и техногенными пожарами, которые угрожали людям и населенным пунктам. "Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная". Эта трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди - горняки, спасатели, стала бедой и болью и для Кузбасса, и для всей страны", - сказал президент.