Путин продлил срок службы своему помощнику Игорю Левитину

Помощник президента РФ Игорь Левитин сможет продолжить работу в этом качестве до 21 февраля 2023 года, то есть до достижения им 71 года. Такое распоряжение подписал сегодня глава государства.

Левитин родился 21 февраля 1952 года в Одесской области. По образованию - инженер путей сообщения. В 2004 году был назначен министром транспорта, в 2012 году - советником президента РФ, с 2013 года занимает пост помощника главы государства.

В соответствии с законом о гражданской службе, на лиц, замещающих должности, на которые их назначает президент РФ, "не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет". По достижении предельного для госслужащих 65-летнего возраста могут продолжать работать и руководители высшей группы должностей, а также советники и помощники "по решению представителя нанимателя".