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16.02.2022 17:39
Рубрика: Власть

Путин заявил, что РФ и Бразилия выступают за многополярный миропорядок

Текст: Айсель Герейханова
В Кремле завершились переговоры президентов России и Бразилии. Владимир Путин и Жаир Болсонару вместе вышли к журналистам. Президент России сообщил, что по итогам встречи принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего российско-бразильского сотрудничества. "Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По многим вопросам позиции РФ и Бразилии близки или совпадают, подчеркнул российский лидер. Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он. Кроме того, страны твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Россия и Бразилия также заинтересованы в последовательном расширении экономического взаимодействия. "Бразилия является ведущими торговым партнером РФ в Латинской Америке в Карибском бассейне. На нее приходится треть российского товарооборота с этим регионом", - указал Путин.

Россия также готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии, в том числе малых и плавучих."Росатом экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - заявил президент РФ. В свою очередь Болсонаро заявил,что Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов".

Президент Бразилии также пригласил Путина посетить с визитом его страну, и российский лидер принял это приглашение.

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