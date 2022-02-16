Путин заявил, что РФ и Бразилия выступают за многополярный миропорядок

В Кремле завершились переговоры президентов России и Бразилии. Владимир Путин и Жаир Болсонару вместе вышли к журналистам. Президент России сообщил, что по итогам встречи принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего российско-бразильского сотрудничества. "Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин.

По многим вопросам позиции РФ и Бразилии близки или совпадают, подчеркнул российский лидер. Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

"Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он. Кроме того, страны твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Россия и Бразилия также заинтересованы в последовательном расширении экономического взаимодействия. "Бразилия является ведущими торговым партнером РФ в Латинской Америке в Карибском бассейне. На нее приходится треть российского товарооборота с этим регионом", - указал Путин.

Россия также готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии, в том числе малых и плавучих."Росатом экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - заявил президент РФ. В свою очередь Болсонаро заявил,что Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов".

Президент Бразилии также пригласил Путина посетить с визитом его страну, и российский лидер принял это приглашение.