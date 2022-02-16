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Текст:   Марина Трубилина 
20:30 16.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)

Разработаны правила выплаты субсидий при расселении аварийного жилья

Минстрой разработал единые правила предоставления субсидий на покупку жилья для жителей расселяемых аварийных домов. Выплачивать их регионы будут за счет финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Если документ утвердят, выплаты смогут получать собственники помещений в сносимых аварийных домах, у которых нет другого жилья (ни в собственности, ни на условиях социального найма). При этом муниципалитеты должны установить максимальный размер доходов семьи и стоимости принадлежащего ей имущества - если эти показатели превышены, то будет считаться, что супруги могут самостоятельно купить квартиру (на свои средства или в кредит). Субсидии не положены тем, кто приобрел жилье, уже зная, что дом аварийный.

Деньги дадут тем, у кого нет другого жилья

Средства можно будет использовать для покупки квартиры, комнаты или дома, для доплат за переселение в более дорогое жилье, на первый взнос или погашение ипотеки. Запрещается покупать квартиры в аварийных и старых домах (старше десяти лет) и неблагоустроенную недвижимость.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Такие субсидии - это дополнительная мера поддержки, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Помимо нее жители аварийных домов получают выкупную цену жилья, но зачастую этой суммы хватает лишь на жилье в доме, который скоро тоже станет аварийным. Сейчас субсидии выплачивают не более чем в 15 регионах. В остальных жители чаще всего дожидаются, когда им предоставят равноценное жилье. Единый порядок предоставления субсидий расширит варианты решения жилищного вопроса для жителей аварийных домов, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Переселенцы чаще смогут выбирать - получать другую жилплощадь или деньги. Но решение, вводить ли субсидии, останется за регионами.

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