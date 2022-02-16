Чат бот поможет москвичам передать жалобы офтальмологу перед приемом

Возможности чат-бота на основе искусственного интеллекта продолжают расширяться. Теперь он поможет москвичам передать жалобы на самочувствие в том числе и перед приемом офтальмолога. Об этом сообщила заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Ровно год назад мы запустили цифрового помощника для врача и пациента - чат-бот, который собирает жалобы на самочувствие жителей перед приемом в поликлинике. Сначала он помогал горожанам при записи к терапевту, затем - к отоларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов - при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу. Благодаря сервису существенно сокращается время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема. Таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований. Всего за год москвичи воспользовались цифровым помощником 720 тысяч раз", - сообщила заммэра.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать дополнительных приложений. Чат-бот интегрирован с сервисом записи на прием ЕМИАС и после того как пациент записался на прием к врачу, он получает СМС или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пользователь вручную в свободной форме указывает свои жалобы, а затем дает ответы на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию.

При этом каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства пациентов на экран с вводом жалоб добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб. Полученная информация передается в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема с возможностью дальнейшего редактирования врачом.