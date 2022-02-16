Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии истощенных близнецов

Здоровью восьмимесячных близнецов, которых нашли в одной из московских квартир, ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Напомним, голодающих малышей нашли ночью в квартире на улице Плеханова. По предварительной информации, мальчиков долгое время не кормили. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ольга Ярославская подчеркнула, что происшествие находится под ее личным контролем. В настоящий момент здоровью малышей ничего не угрожает, они находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

"Мной направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей, и семья должна стоять на учете", - рассказала детский омбудсмен Москвы.