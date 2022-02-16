Ефимов: Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний

Новости

Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири 10:27
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
Названы самые популярные имена детей в Москве 09:58
Утвержден список вузов, чьи учебные центры будут получать госфинансирование 09:47
Биофизик Ломоносов рассказал об опасности больших доз витамина C 09:46
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении обновят до 2030 года 09:45
В Москве в квартире найдены голодающие младенцы-близнецы 09:36
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой "счета в ЦБ" 09:35
В Москве уровень безработицы снизился в 7 раз 09:31
Иерусалим, Варанаси и Рим вошли в десятку городов с самой богатой историей 09:31
Svenska Dagbladet: Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы 09:27
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 09:00
Третьяковка готовит новый блокбастер о влиянии русских на моду 08:55
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину 08:39
Назван состав сборной России по хоккею на матч против Дании 08:23
Абрамченко поручила выделить аграриям еще 20 миллиардов рублей 08:05
Гинцбург: В Москве нет детей 6-11 лет без антител к коронавирусу 07:43
Овечкин оформил дубль в игре с "Нэшвиллом", прервав шестиматчевую сухую серию 07:26
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19 07:23
Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 06:51
В Чите бродячая собака напала на беременную женщину 06:45
Гинцбург: В ближайшее время начнутся исследования препарата на основе антител 06:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 10:02
Рубрика: Власть

Ефимов: Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний

Текст: Александр Проценко
Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" за год получили 15 компаний. Комментируя этот факт, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал: "Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиардов рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда".

Отмечается, что новые резиденты - это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Москвичи стали вдвое чаще пользоваться электронными медкартами

Подробностями поделился глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров:

"Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тыс. кв. м".

В свою очередь, гендиректор технополиса "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что эта особая экономическая зона привлекает инвесторов комфортными условиями ведения бизнеса и развитой инфраструктурой: "Резиденты высвобождают дополнительные средства для развития инновационной деятельности, в частности за счет налоговых льгот. Их совокупный объем за все время работы столичной ОЭЗ составил более 3,4 миллиарда рублей, а общая сумма вложений резидентов за время работы превысила 59 миллиардов".

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
Президент США Байден обратился к россиянам: Вы не наши враги
CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков