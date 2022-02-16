Ефимов: Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний

Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" за год получили 15 компаний. Комментируя этот факт, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал: "Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиардов рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда".

Отмечается, что новые резиденты - это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

Подробностями поделился глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров:

"Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тыс. кв. м".

В свою очередь, гендиректор технополиса "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что эта особая экономическая зона привлекает инвесторов комфортными условиями ведения бизнеса и развитой инфраструктурой: "Резиденты высвобождают дополнительные средства для развития инновационной деятельности, в частности за счет налоговых льгот. Их совокупный объем за все время работы столичной ОЭЗ составил более 3,4 миллиарда рублей, а общая сумма вложений резидентов за время работы превысила 59 миллиардов".