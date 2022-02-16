Где хранится собрание редкостей известного фабриканта Дмитрия Бурылина

Сегодня, 16 февраля, исполняется 170 лет со дня рождения Дмитрия Геннадьевича Бурылина - успешного российского фабриканта, мецената и страстного коллекционера. В родном Иваново-Вознесенске он создал первый настоящий музей и передал в дар городу, не имеющему глубоких культурных корней, уникальное по своей ценности "собрание редкостей и древностей". Историки уверены: место Бурылина - в одном ряду с Третьяковым, Мамонтовым, Морозовым, Щукиным, а его наследие - достояние не только Иванова, но и всей страны.

Ген собирательства

Дмитрий Геннадьевич Бурылин родился 16 февраля 1852 года в Вознесенской слободе близ села Иванова. Когда он рос, еще был жив основатель династии - дед Диодор Андреевич. Будучи крепостным графа Шереметева, ухватистый крестьянин-старообрядец сумел открыть свою ситценабивную фабрику, так что стать предпринимателем мальчику было написано на роду. И коллекционером, видимо, тоже: не исключено, что ген собирательства Дмитрий унаследовал именно от деда. Тот коллекционировал старинные книги, монеты, рукописи, иконы. Он много раз показывал свои сокровища внуку, рассказывал о них. Все это вызывало у мальчика живейший интерес. После дедушкиной смерти сомнений в том, кому передать такое наследство, не было. Коллекция досталась Дмитрию.

Классического образования Бурылин не получил: его обучали дома. Школой жизни стала фабрика. В 24 года Дмитрий Бурылин стал купцом второй гильдии, в 37 лет - первой, что давало пропуск в высший эшелон российского бизнеса тех времен. Еще через 10 лет он учредил "Товарищество мануфактур Д. Г. Бурылина" и "Товарищество Шуйско-Егорьевской мануфактуры", по сути, встав во главе небольшой, но крепко стоящей на ногах текстильной империи.

Прекрасный семьянин, Бурылин очень любил детей и ценил домашний уют. В 1884 году его ждал жестокий удар: в возрасте 28 лет скончалась супруга Мария Степановна. Четверо детей остались сиротами. Два года спустя судьба подарила второй шанс: Дмитрий Геннадьевич встретил 19-летнюю Анну Носкову, дочь ярославского торговца сукном, и женился снова. В счастливом браке родилось еще пятеро детей.

Дочь Ксения вспоминала, что все домочадцы главу большого семейства "любили, уважали и ценили за его добрый, отзывчивый и энергичный характер": "Нам, детям, он всегда старался привить любовь к труду, к товариществу и ко всему прекрасному, особенно к искусству и старине". Чадолюбивый отец стремился дать всем детям хорошее образование, даже девочкам, что в те времена было не принято. "Отец говорил: "Не нам жить, а им - пусть идут по влечению сердца", - писала дочь Софья.

Миллион образцов

В те времена Дмитрий Бурылин считался, как сказали бы сейчас, видным общественником. На протяжении 28 лет был гласным (депутатом) городской думы, занимал различные должности в 57 городских учреждениях и общественных организациях. Как меценат помогал учебным заведениям города, щедро жертвовал на больницы, приюты и другие богоугодные дела. В 1910 году в непосредственной близости от собственного особняка обустроил бульвар, который признавали одним из красивейших городских уголков.

За свои труды на благо Иваново-Вознесенска Дмитрий Бурылин получил потомственное звание почетного гражданина города.

Кипучей энергии этого человека хватало на многое, но главной его страстью было коллекционирование. В деловых кругах Иваново-Вознесенска Бурылин слыл чудаком. Отдавая должное его природной сметливости, другие видные фабриканты никак не могли понять, как такой талантливый делец умудряется спускать гигантские суммы на всякую ерунду.

О двойственности своей натуры сам Дмитрий Геннадьевич говорил так: "Музей - это моя душа, а фабрика - источник средств для жизни и его пополнения".

В поисках "редкостей и древностей" Бурылин исколесил Россию, объездил Европу и Азию - был в Англии, Германии, Италии, Греции, Турции. Из Египта в 1913 году привез настоящую мумию. Увидел в археологическом музее и купил.

Для того чтобы понять циклопические масштабы бурылинских коллекций, достаточно начать их перечислять. Коллекция предметов буддийского культа, аналогов которой в России в то время не было. Не менее уникальная масонская коллекция, за которую американцы предлагали большие деньги, да Бурылин не продал. Собрание русского и европейского фарфора и фаянса первой половины XIX века, коллекции курительных трубок, русских металлических чернильниц, игральных карт, старинных женских украшений из Средней Азии и Кавказа, русской, западноевропейской и восточной одежды.....

За свои труды на благо Иваново-Вознесенска Дмитрий Бурылин получил потомственное звание почетного гражданина города

Венец коллекции часов - единственные в мире универсальные астрономические часы, изготовленные швейцарским мастером Альбертом Биллете в 1873 году. Нумизматическая коллекция в 1885 году насчитывала до 100 тысяч монет, орденов и медалей из 236 государств и городов. В коллекции живописи, собранной Бурылиным, - работы Поленова, Шишкина, Айвазовского, Верещагина, Бенуа, Маковского.

Предметом особого поклонения были книги. Неутомимый коллекционер скупал их в неимоверных количествах - и древние (в том числе "Апостол" Федорова, псалтырь с гравюрами Дюрера и первое издание Данте), и современные.

Больше всего впечатляет текстильная коллекция, которую Дмитрий Геннадьевич, зная в этом толк, целенаправленно собирал много лет. В нее входит около миллиона (!) образцов тканей России, Китая, Персии, Японии, Западной Европы. Считается, что ни одна подобная коллекция в мире не может сравниться с бурылинской по своему разнообразию.

Жизнь в искусстве

Благодаря своему увлечению, Бурылин обрел вес в сообществе коллекционеров и антикваров, со многими переписывался. Показывал свои коллекции на выставках, в том числе международных - в Чикаго и Париже.

Пришло время, когда собранному богатству стало тесно в родовом доме Бурылиных. Еще в своих путешествиях по миру Дмитрий Геннадьевич интересовался устройством европейских музеев. Настал черед построить свой.

Музей промышленности и искусства открыл свои двери для публики 26 декабря 1914 года. Трехэтажное здание построено в стиле неоклассицизм. Внутри удалось создать уникальное экспозиционное пространство, которое поражает посетителей и сегодня.

В 1896 году Бурылин завещал все свои коллекции Иваново-Вознесенску.

После Октябрьской революции 1917 года коллекционер сумел найти общий язык и с руководителем только что образованной Иваново-Вознесенской губернии Михаилом Фрунзе, и с новой властью вообще. Правда, фабрику у него отобрали, особняк - тоже. Просил вернуть хотя бы дом - безуспешно, семья ютилась в полуподвальном помещении собственной усадьбы. Музей большевики национализировали, но оставили Дмитрия Геннадьевича его главным хранителем. В этой должности бывший фабрикант прослужил до 1924 года, пока его не обвинили в расхищении музейных ценностей и не отстранили от работы.

Без музея Бурылин жить не смог. Его не стало 13 сентября 1924 года.

Одной из городских легенд в Иванове стала история про интерес предпринимателя-коллекционера к эзотерике и идее жизни после смерти. Так это или нет, свой рецепт бессмертия Дмитрий Геннадьевич нашел. Он прост: нужно навечно остаться в памяти благодарных потомков. У Бурылина - получилось.

Прямая речь

Александр Семененко, историк, краевед (Иваново):

- Бурылин - один из столпов нашей идентичности. Его музей не просто часть региональной истории. Ивановская земля дала миру двух выдающихся музейщиков: Ивана Владимировича Цветаева и Дмитрия Геннадьевича Бурылина, значение которого для нашей страны еще предстоит оценить.

Пять интересных фактов

- Вместе с братом меценат мечтал открыть в Иваново-Вознесенске первое высшее техническое учебное заведение, но этим планам помешала Первая мировая война.

- В круг общения Бурылина входили многие известные люди, но коллекционер особо дорожил общением со Львом Толстым, с которым был лично знаком и состоял в переписке. В 1915 году он купил собрание более чем из 1600 газетных и журнальных вырезок со статьями о великом писателе.

- Говорят, что в 1912 году Бурылин купил билет на "Титаник", но на рейс не попал из-за воспаления легких. После трагедии Дмитрий Геннадьевич посчитал, что это знак судьбы. До Америки он так и не добрался.

- Чтобы попадать в музей из особняка и не выходить на улицу, Бурылин распорядился прорыть подземный ход. Это был не просто туннель между зданиями. Его украшали барельефы на античные сюжеты и масонская символика, возможно, имевшие сакральный смысл.

- В 2014 году в Иванове открыт памятник Дмитрию Геннадьевичу Бурылину. Его имя носит областной историко-краеведческий музей.