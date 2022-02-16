Ивановцы попросили федеральной поддержки для замены старых лифтов

Ивановская область попросит о федеральной поддержке для замены старых лифтов в жилых домах. Готовится заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщили "РГ" в правительстве региона.

На сегодня в капитальном ремонте нуждается 1418 лифтов в многоэтажках Иванова и других городов, а в областную программу до 2024 года включено всего 95. Ремонт или замена лифтового оборудования по ней возможны исключительно за счет средств жильцов, добавили чиновники.

Ранее Фонд ЖКХ уже оказал поддержку ряду регионов. Например, Воронежская область в 2021 году на федеральные средства смогла приобрести около 100 лифтов. По программе капремонта, для сравнения, - два десятка.

Проблема остро стоит по всей стране. Техрегламент Таможенного союза обязывает заменить все лифты, выработавшие нормативный срок эксплуатации (25 лет), к февралю 2025 года. Но, судя по всему, регионы успеют выполнить план в лучшем случае на 50 процентов. По данным экспертной комиссии при Минстрое РФ, в прошлом году по программам капремонта в 70 регионах заменили 18,4 тысячи лифтов. А общее количество подъемников, которые отслужили свое, оценивают примерно в 100 тысяч.

Новый лифт стоит два-три миллиона рублей. Для одного дома их может потребоваться несколько. Неудивительно, что при планировании капитального ремонта этот вид работ порой сдвигают в будущее, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, самая сложная ситуация складывается в тех домах, которые копят обязательные взносы на спецсчетах. Если при сборе в общий котел (на счет регионального фонда капремонта) можно, образно говоря, занять денег у соседей, то здесь людям просто не хватает средств.

В Ярославской области свой срок выработал каждый второй лифт

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое РФ назвала 11 регионов, где темпы обновления подъемников внушают наибольшие опасения. В Самарской, Ульяновской и Ярославской областях свой срок выработал каждый второй лифт. В Курской и Смоленской - каждый четвертый, в Ивановской таких уже около 40 процентов, рассказал председатель комиссии гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов.