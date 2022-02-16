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16.02.2022 14:50

Ивановцы попросили федеральной поддержки для замены старых лифтов

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 35(8683)
Ивановская область попросит о федеральной поддержке для замены старых лифтов в жилых домах. Готовится заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщили "РГ" в правительстве региона.

На сегодня в капитальном ремонте нуждается 1418 лифтов в многоэтажках Иванова и других городов, а в областную программу до 2024 года включено всего 95. Ремонт или замена лифтового оборудования по ней возможны исключительно за счет средств жильцов, добавили чиновники.

Фото: Татьяна Андреева
Названы регионы с самыми старыми лифтами, с заменой которых они опаздывают

Ранее Фонд ЖКХ уже оказал поддержку ряду регионов. Например, Воронежская область в 2021 году на федеральные средства смогла приобрести около 100 лифтов. По программе капремонта, для сравнения, - два десятка.

Проблема остро стоит по всей стране. Техрегламент Таможенного союза обязывает заменить все лифты, выработавшие нормативный срок эксплуатации (25 лет), к февралю 2025 года. Но, судя по всему, регионы успеют выполнить план в лучшем случае на 50 процентов. По данным экспертной комиссии при Минстрое РФ, в прошлом году по программам капремонта в 70 регионах заменили 18,4 тысячи лифтов. А общее количество подъемников, которые отслужили свое, оценивают примерно в 100 тысяч.

Новый лифт стоит два-три миллиона рублей. Для одного дома их может потребоваться несколько. Неудивительно, что при планировании капитального ремонта этот вид работ порой сдвигают в будущее, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, самая сложная ситуация складывается в тех домах, которые копят обязательные взносы на спецсчетах. Если при сборе в общий котел (на счет регионального фонда капремонта) можно, образно говоря, занять денег у соседей, то здесь людям просто не хватает средств.

В Ярославской области свой срок выработал каждый второй лифт

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое РФ назвала 11 регионов, где темпы обновления подъемников внушают наибольшие опасения. В Самарской, Ульяновской и Ярославской областях свой срок выработал каждый второй лифт. В Курской и Смоленской - каждый четвертый, в Ивановской таких уже около 40 процентов, рассказал председатель комиссии гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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