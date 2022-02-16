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Текст:   Марина Трубилина 
19:30 16.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)

Изменились регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки

В регионах с дорогим жильем резко сократились объемы выданных ипотечных кредитов с господдержкой. При этом лидерами по числу таких займов остаются Москва и Санкт-Петербург.
Цена многих квартир теперь превышает максимальную сумму льготного кредита. Фото: РИА Новости Цена многих квартир теперь превышает максимальную сумму льготного кредита. Фото: РИА Новости
Цена многих квартир теперь превышает максимальную сумму льготного кредита. Фото: РИА Новости

С июля прошлого года оформить ипотеку с господдержкой под 7% можно лишь на сумму до 3 млн рублей. Предполагалось, что это снизит ажиотажный спрос и "подогрев" цен в регионах с высоким спросом на жилье, но позволит по-прежнему брать дешевые кредиты там, где стоимость квартир и доходы населения небольшие.

В среднем по стране сейчас выдается вдвое меньше льготных кредитов, чем до июля: по 20 тысяч вместо 40 тысяч в месяц. Новые условия изменили десятку регионов - лидеров по выдаче льготных кредитов. С октября 2021 года по начало февраля в Москве было получено 5,79 тысячи кредитов по программе с господдержкой, подсчитали для "РГ" в ДОМ.РФ. Это почти столько же, сколько в Санкт-Петербурге (5,7 тысячи). До июля Северная столица "отставала" от Москвы на 20%.

При этом, несмотря на то что среднее число кредитов в месяц снизилось в столице почти в четыре раза (с 5,2 тысячи в среднем до июля 2021 года до 1,4 тысячи сейчас), в целом их выдается все же больше, чем в любом другом российском регионе. Третье и четвертое места по количеству кредитов занимают Свердловская и Тюменская области, которые вытеснили Подмосковье и Краснодарский край, стоявшие на этих позициях до июля. Далее следуют Новосибирская область, Татарстан, Ростовская область, Подмосковье, Воронежская область и Краснодарский край.

Среди регионов с относительно большим числом выданных кредитов резко упало количество займов в Севастополе (в 7 раз), Подмосковье (почти в 6 раз), Санкт-Петербурге (в 3 раза), Краснодарском крае (в 4 раза) и в Ленинградской области (в 3 раза). В регионах с недорогим жильем разница значительно меньше. Так, в Брянской области этот показатель снизился в полтора раза, в Белгородской - в 1,3 раза, в Оренбургской области в 1,2 раза. В Мордовии среднее число выдач даже увеличилось - со 100 до 110 кредитов в месяц.

С июля средний чек ипотечных кредитов с господдержкой снизился на 28%, а число выдаваемых за месяц кредитов уменьшилось вдвое

Ни одного льготного кредита с июля не было оформлено в Еврейской АО и на Чукотке, что, впрочем, может объясняться в том числе более выгодной здесь дальневосточной ипотекой. Всего по 10 кредитов за последние месяцы оформлено в Карачаево-Черкесии и Чечне. Впрочем, и до июля здесь выдали всего два-три десятка таких кредитов. Непопулярность ипотеки на Северном Кавказе часто объясняется тем, что местное население предпочитает жить в индивидуальных домах.

Фото: istock
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С июля средний чек по госпрограмме уменьшился на 28%, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Динамика в регионах, вероятно, также связана с предложением - с количеством, качеством и стоимостью новостроек, добавляет он.

Более резкое снижение выдач в Подмосковье по сравнению со столицей объясняется дефицитом предложения, бюджетных квартир не так много, отмечает директор департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. В свою очередь, управляющий директор сети офисов недвижимости "МИЭЛЬ" Александр Москатов обратил внимание на то, что в Москве и Подмосковье разные категории покупателей. Так, в столице покупатели использовали дешевые кредиты, но у них есть и свои деньги. "Сейчас те же люди уменьшили кредитное плечо", - объясняет Москатов. В Подмосковье же покупали жилье те, у кого не хватало и сейчас в большей степени не хватает денег на недвижимость в Москве, здесь большее значение имеют ипотечные ставки и цены на жилье. По-видимому, такая же ситуация и в Ленинградской области.

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