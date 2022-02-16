К Москве приближается циклон "Иления"

Мощный циклон "Иления" должен накрыть столичный регион уже в предстоящий четверг. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Среда станет последним погожим днем на этой неделе. Вечером в четверг на столицу обрушится мокрый снег с дождем. Ненастье продлится до утра 18 февраля. Поскольку температура воздуха останется весенней, снег скоро сменится самым настоящим "чистым" ливнем. И впервые в этом осенне-зимнем сезоне понадобятся зонты. В общей сложности за этот день выпадет пятая часть месячной нормы осадков.

В то же время "Иления" принесет в столичный регион штормовой ветер: его скорость в порывах увеличится с 4 до 15-20 метров в секунду.