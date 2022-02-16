Как отлавливают бездомных животных в Туле

В Туле с начала года от жителей города поступило более 100 заявок на отлов бездомных собак. Как рассказала Екатерина Дурманова, заместитель начальника отдела благоустройства МУ "Городская служба единого заказчика" со ссылкой на больницу скорой помощи имени Ваныкина, серьезных травм от них туляки не получали.

А споры между зоозащитниками и теми, кто требует убрать всех животных с улиц, не утихают.

Мэрия пригласила журналистов поучаствовать в рейде по отлову бездомных собак. Мы отправились по заявке в новый микрорайон Петровский квартал. Здесь новенькие многоэтажки соседствуют с частным сектором и дачными кооперативами. Первая попавшаяся дворняга рванула от людей с камерами на ближайшую стройку. Там животное подкормили сухим кормом и с помощью дротика сделали ему легкий наркоз. Спящее животное погрузили в клетку. За час специалисты приюта "Континет" отловили таким образом трех собак. К слову, наркоз - это вовсе не обязательная процедура. Если собака не агрессивна, не убегает, можно и без этого обойтись, да и заявители сами порой помогают посадить животных в клетку.

- Агрессивных, по заключению ветеринара, животных мы не выпускаем обратно, они находятся на пожизненном содержании. Основная цель - не дать размножаться, уменьшить популяцию, - поясняет Екатерина Дурманова.

В прошлом году в областном центре отловили 1417 собак, в приюте остались всего 17. Нередко горожане начинают травить бездомных животных и стрелять в них. Опасаясь именно такого развития событий, дачники из кооператива, находящегося неподалеку от многоэтажек, отправили заявку на отлов. Они даже купили большой пакет сухого корма и еще деньги собрали - передать в собачий приют.

- Мы хотим, чтобы наши собачки были стерилизованы, вакцинированы и безопасны для детей. Мы будем продолжать за ними ухаживать, кормить и пристраивать их. Но надо, чтобы они не размножались, - пояснила представитель кооператива Светлана Федотова.

Едем вместе с отловленными собаками в приют "Континент" в поселок Сергиевский. Это километров 30 от города. Собачьи вольеры стоят в стороне от домов. Местные жители говорят, что поначалу противились такому соседству, но оказалось, что все не так страшно: не мешают ничуть. Хотя сейчас здесь содержат порядка 800 животных.

- Когда привозят, первым делом их помещают на 10-дневный карантин. Животное осматривают, делаются прививки. После - стерилизация, затем передержка в течение 10 дней. В этот момент ставят специальные чипы под холку и бирку на уши, чтобы было видно, что животное побывало в отлове. По истечении 30 дней, если не агрессивный и не больной, выпускают в прежнюю среду обитания, - поясняет заместитель генерального директора ООО "Континент" Елена Хромова. - Агрессивных собак осматривает и врач, и администратор, скоро в штате появится кинолог, который поможет собаке адаптироваться к жизни в среде. Если это возможно - выпустят, если нет - будет на пожизненном содержании.

В вольерах свежая солома, будочки. Кормят собак дважды в день сухим кормом и приготовленной пищей. На каждого питомца - по 95 рублей в день. Это деньги, которые выделяются только на содержание (кормление с минимальным уходом), но этого не хватает на лечение животных.

- Мы не бедствуем: помогают доброжелатели, учредители. Но все остальное - за свой счет, есть другие виды бизнеса, - уточняет Елена Хромова.

Идем по приюту: собачки ухоженные, у одной лапки забинтованы - похоже, капельницу ставили. Большие и маленькие, лохматые и не очень, каждый пес по-своему красив, и в глазах немой вопрос: может, ты за мной пришел? Хотя не у всех. В угловом вольере глаза умные и настороженные и нервный лай - отстаньте. Этого пса забирали по вызову полиции: его хозяин умер, а он никого к нему не подпускал.

- Самая большая проблема в том, что недобросовестные хозяева выбрасывают собак на улицу. Они плодятся. Отсюда такое большое скопление животных, - замечает Елена Хромова. - Вот смотрите, есть и породистые - алабаи, маламуты. Это такие животные, которым в принципе жить на улице нельзя. А люди не справляются и выставляют их за дверь. Бывает, конечно, что потеряли питомца. У нас каждая собака на передержке. Человек посмотрел на нашей страничке в соцсетях, увидел своего и приехал. Мы спрашиваем: почему ваша собака бегала по улице? Говорят, сорвалась с поводка. Иногда находятся и через месяц.

Местный житель Николай рассказал, как нашел в лесу алабая, привязанного к дереву. Он явно уже несколько дней сидел в лесу и медленно умирал от голода. Туляк забрал его - оказался добрейшим и ленивейшим псом.

- Ему даже гавкать было лень, - смеется Николай. - А может, боялся сделать что-то не так, чтоб его опять в лес не отправили.

Впрочем, для охраны достаточно было одного его грозного вида.

Агрессивных животных отловщик с помощью дротика временно усыпляет. Фото: Администрация города Тулы

- Закон не совершенен. В нем сделали большой акцент на приюты, отлов, но обошли стороной заводчиков животных, - считает Елена Хромова. - В Германии если завел собаку, но сразу не пошел к ветеринару, не встал на учет, то большой штраф. Приобрел животное - плати налоги. Выпустил во двор - следи, чтобы пес не нагадил в песочницу. Там дети гуляют. Нигде у нас не видела, чтобы человек вышел с мешочком и убрал за своей собакой. Была бы система, которая отслеживает животных, у каждой собаки бирка, на которой указано, кто хозяин, его телефон. Позвонили - заберите и заплатите штраф.

В Туле в свое время пытались ввести налог на домашних питомцев - 25 рублей в год. Сумма небольшая, скорее для того, чтобы человек понимал, что в ответе за того, кого приручил. Но ничего не вышло. Закон утонул под валом возмущений: мол, бабушка и так взяла собаку с улицы, кормит, лечит на свою пенсию, что ж ей за это еще и платить!

И это тоже верно...

Справка "РГ"

По вопросам отлова бездомных животных туляки могут обратиться по телефонам: 30-32-17 - городская служба единого заказчика; 31-11-13 - горячая линия комитета ветеринарии Тульской области.

Ознакомиться с постояльцами приюта можно здесь: www.vk.com/club176520206. Любой желающий также может привезти собакам корм и опилки - по средам и субботам в "Континенте+" проходят дни открытых дверей. Адрес: город Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.