Как отлавливают бездомных животных в Туле

А споры между зоозащитниками и теми, кто требует убрать всех животных с улиц, не утихают.
Мэрия пригласила журналистов поучаствовать в рейде по отлову бездомных собак. Мы отправились по заявке в новый микрорайон Петровский квартал. Здесь новенькие многоэтажки соседствуют с частным сектором и дачными кооперативами. Первая попавшаяся дворняга рванула от людей с камерами на ближайшую стройку. Там животное подкормили сухим кормом и с помощью дротика сделали ему легкий наркоз. Спящее животное погрузили в клетку. За час специалисты приюта "Континет" отловили таким образом трех собак. К слову, наркоз - это вовсе не обязательная процедура. Если собака не агрессивна, не убегает, можно и без этого обойтись, да и заявители сами порой помогают посадить животных в клетку.
- Агрессивных, по заключению ветеринара, животных мы не выпускаем обратно, они находятся на пожизненном содержании. Основная цель - не дать размножаться, уменьшить популяцию, - поясняет Екатерина Дурманова.
В прошлом году в областном центре отловили 1417 собак, в приюте остались всего 17. Нередко горожане начинают травить бездомных животных и стрелять в них. Опасаясь именно такого развития событий, дачники из кооператива, находящегося неподалеку от многоэтажек, отправили заявку на отлов. Они даже купили большой пакет сухого корма и еще деньги собрали - передать в собачий приют.
- Мы хотим, чтобы наши собачки были стерилизованы, вакцинированы и безопасны для детей. Мы будем продолжать за ними ухаживать, кормить и пристраивать их. Но надо, чтобы они не размножались, - пояснила представитель кооператива Светлана Федотова.
Едем вместе с отловленными собаками в приют "Континент" в поселок Сергиевский. Это километров 30 от города. Собачьи вольеры стоят в стороне от домов. Местные жители говорят, что поначалу противились такому соседству, но оказалось, что все не так страшно: не мешают ничуть. Хотя сейчас здесь содержат порядка 800 животных.
- Когда привозят, первым делом их помещают на 10-дневный карантин. Животное осматривают, делаются прививки. После - стерилизация, затем передержка в течение 10 дней. В этот момент ставят специальные чипы под холку и бирку на уши, чтобы было видно, что животное побывало в отлове. По истечении 30 дней, если не агрессивный и не больной, выпускают в прежнюю среду обитания, - поясняет заместитель генерального директора ООО "Континент" Елена Хромова. - Агрессивных собак осматривает и врач, и администратор, скоро в штате появится кинолог, который поможет собаке адаптироваться к жизни в среде. Если это возможно - выпустят, если нет - будет на пожизненном содержании.
В вольерах свежая солома, будочки. Кормят собак дважды в день сухим кормом и приготовленной пищей. На каждого питомца - по 95 рублей в день. Это деньги, которые выделяются только на содержание (кормление с минимальным уходом), но этого не хватает на лечение животных.
- Мы не бедствуем: помогают доброжелатели, учредители. Но все остальное - за свой счет, есть другие виды бизнеса, - уточняет Елена Хромова.
Идем по приюту: собачки ухоженные, у одной лапки забинтованы - похоже, капельницу ставили. Большие и маленькие, лохматые и не очень, каждый пес по-своему красив, и в глазах немой вопрос: может, ты за мной пришел? Хотя не у всех. В угловом вольере глаза умные и настороженные и нервный лай - отстаньте. Этого пса забирали по вызову полиции: его хозяин умер, а он никого к нему не подпускал.
- Самая большая проблема в том, что недобросовестные хозяева выбрасывают собак на улицу. Они плодятся. Отсюда такое большое скопление животных, - замечает Елена Хромова. - Вот смотрите, есть и породистые - алабаи, маламуты. Это такие животные, которым в принципе жить на улице нельзя. А люди не справляются и выставляют их за дверь. Бывает, конечно, что потеряли питомца. У нас каждая собака на передержке. Человек посмотрел на нашей страничке в соцсетях, увидел своего и приехал. Мы спрашиваем: почему ваша собака бегала по улице? Говорят, сорвалась с поводка. Иногда находятся и через месяц.
Местный житель Николай рассказал, как нашел в лесу алабая, привязанного к дереву. Он явно уже несколько дней сидел в лесу и медленно умирал от голода. Туляк забрал его - оказался добрейшим и ленивейшим псом.
- Ему даже гавкать было лень, - смеется Николай. - А может, боялся сделать что-то не так, чтоб его опять в лес не отправили.
Впрочем, для охраны достаточно было одного его грозного вида.
- Закон не совершенен. В нем сделали большой акцент на приюты, отлов, но обошли стороной заводчиков животных, - считает Елена Хромова. - В Германии если завел собаку, но сразу не пошел к ветеринару, не встал на учет, то большой штраф. Приобрел животное - плати налоги. Выпустил во двор - следи, чтобы пес не нагадил в песочницу. Там дети гуляют. Нигде у нас не видела, чтобы человек вышел с мешочком и убрал за своей собакой. Была бы система, которая отслеживает животных, у каждой собаки бирка, на которой указано, кто хозяин, его телефон. Позвонили - заберите и заплатите штраф.
В Туле в свое время пытались ввести налог на домашних питомцев - 25 рублей в год. Сумма небольшая, скорее для того, чтобы человек понимал, что в ответе за того, кого приручил. Но ничего не вышло. Закон утонул под валом возмущений: мол, бабушка и так взяла собаку с улицы, кормит, лечит на свою пенсию, что ж ей за это еще и платить!
И это тоже верно...
Справка "РГ"
По вопросам отлова бездомных животных туляки могут обратиться по телефонам: 30-32-17 - городская служба единого заказчика; 31-11-13 - горячая линия комитета ветеринарии Тульской области.
Ознакомиться с постояльцами приюта можно здесь: www.vk.com/club176520206. Любой желающий также может привезти собакам корм и опилки - по средам и субботам в "Континенте+" проходят дни открытых дверей. Адрес: город Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.