Корреспондент "РГ" проверил, можно ли сэкономить с помощью счетчика тепла

Москвичи уже не первый год ломают копья вокруг квартирных счетчиков тепла. С одной стороны, с 2012 года их в обязательном порядке ставят в новостройках, а значит, обладателей таких приборов уже многие тысячи. С другой стороны, далеко не везде они работают - нередко даже с модным гаджетом на батарее люди просто платят за тепло столько, сколько им напишут в платежке. Коммунальщики часто не хотят связываться с новым оборудованием и предпочитают работать по старинке. Да и сами владельцы квартир не уверены, будет ли экономия. И если да, то когда и велика ли она? Ответы на эти вопросы попробовал найти корреспондент "РГ", установив такой счетчик в своей квартире.

Куда вы платите?

Сразу признаюсь, решение было не совсем моим. Полтора года назад я переехал в подмосковную новостройку без индивидуальных счетчиков в квартирах. Дом отапливается за счет собственной крышной котельной, а в таких случаях закон не обязывает застройщиков ставить квартирные приборы. Некоторых жильцов это расстроило, и они стали настойчиво предлагать в общедомовом чате подумать над тем, чтобы поставить такие гаджеты самим. Смущала только цена - найденный управляющей компанией подрядчик попросил с дома около 3,5 миллиона рублей, или по 9 тысяч с каждой квартиры. Это обычная цена прибора учета вместе с монтажом.

Дорого, но большинство моих соседей на общедомовом собрании проголосовали за установку счетчиков. Такое решение по закону обязательно к исполнению для всех жильцов, так что скоро графа с суммой 9000 рублей появилась в платежках у всех жителей дома. Я, хотя и голосовал против, заплатил. Понимал, что раскошелиться все равно придется, да и надеялся, что начну экономить и цена счетчика со временем отобьется. Топят у нас сильно, и нередко приходится убавлять температуру на батареях до минимума. Счета же круглый год приходят одинаковые - почти 1,5 тысячи рублей в месяц за однушку площадью 42 квадрата. Раз в год, правда, делается перерасчет на основании показаний общедомового теплосчетчика, но на платежку это влияет слабо. Могут накинуть еще тысячу-другую, а могут столько же вернуть. Зависит от того, какой была зима и как топили.

Надо сказать, споры вокруг квартирных счетчиков сильно рассорили соседей - сумму ведь надо выложить немаленькую, но какой экономией это обернется? "Если тысяч пять в год, то игра еще стоит свеч, а если меньше, то только окупаться счетчик будет больше двух лет. Это никуда не годится", - сокрушался мой сосед в чате.

Как бы то ни было, в ноябре подрядчик закончил работу - компактные коробочки с электронным табло нам повесили прямо на трубы с горячей водой. Разводка в доме горизонтальная, так что одного прибора достаточно на квартиру - его ставят в инженерной комнате в подъезде, откуда к каждой квартире отходит труба. В домах с другой системой отопления применяют и другие системы учета, а в многоэтажках советской постройки с вертикальной разводкой их вообще поставить нельзя.

Первые платежки с расчетом за тепло по счетчикам пришли нам с соседями как подарок - прямо под Новый год. Правда, радовались далеко не все. На следующее утро после рассылки квитанций чат просто взорвался от вопросов и кипевшего возмущения.

Куда вы топите?

Большинство смутила даже не строка "отопление", а новая строчка "отопление ОДН". Аббревиатура расшифровывается как общедомовые нужды. Эта графа и у меня, и у многих соседей оказалась даже выше, чем индивидуальное отопление. Как так? В управляющей компании объяснили - помимо квартирных счетчиков тепла у нас в доме, как и в большинстве других, стоит общедомовый прибор учета. Он считает все тепло, которое потребило здание, и за него надо заплатить ресурсоснабжающей организации. Поэтому управдом взял показания общедомового счетчика, вычел из них данные квартирных приборов, а остальное просто разбросал на всех. Отсюда и две строки в платежках.

Жильцы согласились - в доме кроме квартир есть еще подъезды, подвалы, чердаки, все это тоже нуждается в тепле, и за него тоже надо платить жильцам, ведь это общедомовое имущество. Но почему отопление этой части дома стоит так дорого?! И здесь внятного ответа никто дать не смог - где-то тепло теряется через плохо прикрытые двери и окна в подъездах, где-то уходит через крышу, а где-то человек выключил батареи в квартире, чтобы сэкономить, и начал красть тепло из подъезда и у соседей через стены. Чудес ведь не бывает - если вы выключите отопление, у соседей станет холоднее. Значит, им придется добавить тепла.

Лично я, кстати, весь декабрь обогревался по минимуму - квартира у меня расположена в середине дома, кругом соседи, так что ниже 20 градусов температура не опускается даже в морозы и при выключенных радиаторах. В итоге за обогрев квартиры насчитали чуть больше 100 рублей, а вот за "отопление ОДН" - больше тысячи. В январе картина чуть изменилась - я уже не так экономил, поэтому нагрел квартиру на 430 рублей, а затраты на ОДН упали до 830 рублей. В сумме все равно получается экономия - ведь раньше я платил почти 1,5 тысячи! С другой стороны, стоило ли из-за 200-300 рублей в месяц затевать сыр-бор, да еще и сидеть с холодными батареями?

Сторонники счетчиков говорят: однозначно стоило. Дело в том, что за отопление мы обычно платим круглый год, хотя пользуемся им 6-7 холодных месяцев. А с квартирным счетчиком тепла сколько натопили, столько заплатили. Так что в теплые месяцы наши платежки здорово "похудеют", поскольку лишатся одной из самых дорогих строк. Именно это хоть как-то успокаивает владельцев угловых квартир в нашем доме - у них в сильные морозы промерзают стены и тепла нужно много. Поэтому они прилично платят и за себя, и за пресловутые ОДН.

Споры вокруг индивидуальных счетчиков рассорили соседей - сумму ведь надо выложить немаленькую, но какой экономией это обернется?

Впрочем, у моего дома есть одна важная особенность - крышная котельная дает нам не только отопление, но и горячую воду. И это тоже сказывается на графе "отопление ОДН". Допустим, человек использовал 15 кубометров горячей воды, а показания счетчика передать забыл. Ему посчитали средний расход, например, на уровне 10 кубов. А остальные пять куда делись? Раскидались по всему дому в ту самую строчку с ОДН, поскольку энергия на подогрев этой воды ушла и за нее надо платить. К таким нюансам нужно быть готовым всем, кто решит платить за тепло по индивидуальным приборам учета.

Кстати

Фото: Сергей Красноухов/ ТАСС

Деньги на ветер

Опрошенные "РГ" эксперты говорят, что в большинстве случаев квартирные счетчики тепла позволяют экономить, но нужно все же учитывать нюансы. Например, если ваша квартира угловая или вы живете над аркой и зимой дома ледяные полы, то потреблять тепла будете много. Имеют значение и окна - рассохшиеся рамы с щелями щедро выпускают тепло на улицу, так что деньги вы в прямом смысле слова выбросите на ветер. Имеет значение и состояние дома - в старых ветхих хрущевках большие теплопотери, так что установка счетчиков там может выйти боком. Но если вы половину зимы сидите с выключенными батареями, потому что жарко, то теплосчетчик поможет хорошо сэкономить.