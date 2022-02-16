Наталья Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс "Наследие моего района"

Оргкомитет столичного конкурса детского рисунка "Наследие моего района" начал принимать заявки от участников. Свои работы могут отправить школьники от 7 до 15 лет.

Конкурс, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, проходит четвертый год подряд. За это время число участников выросло в шесть раз. "Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом - уже три тысячи, - сказала она. - Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых они живут".

В этом году жюри оценит рисунки сразу в восьми номинациях. Прием заявок продлится до 25 апреля. На выбор можно использовать гуашь или акварель, формат рисунка - А3. Полная информация о конкурсе опубликована на сайте наследиемоегорайона.рф. Победителей объявят в начале лета.