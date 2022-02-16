Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Самые дорогие квартиры в готовых новостройках центра Москвы продаются в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

В Хамовниках квартиру в сданном доме можно купить в среднем за 297,3 млн рублей. Следом по уровню цен идет Арбат, где стоимость жилья варьируется от 65,1 до 400 млн рублей. На третьем месте - Таганский район. Там квартира стоит в среднем 160,7 млн рублей.

По словам экспертов, многие клиенты отказались от инвестиций в другие страны, поскольку пандемия осложнила выезды за рубеж. Сейчас интерес покупателей высокобюджетной недвижимости обращен на внутренний рынок, отсюда повышенный спрос и нехватка ликвидных предложений в элитном сегменте.