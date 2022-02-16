Названы самые популярные имена детей в Москве

Самыми популярными именами детей в Москве по итогам прошлого года оказались София и Александр. Об этом сообщает официальный сайт городского управления ЗАГС.

Среди девичьих имен в топе также оказались Мария, Анна, Алиса и Ева. Причем Ева впервые появилась в первой пятерке, в 2021 году новорожденных Ев оказалось больше, чем Анастасий и Елизавет.

У родителей мальчиков набирает популярность имя Лев: оно раньше было седьмым по частотности, а сейчас стало четвертым. Также мальчиков в Москве часто называли Михаилами, Максимами, Артемами и Марками.