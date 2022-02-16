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16.02.2022 12:42

Нововоронежская АЭС подтвердила отраслевой статус "Лидер ПСР"

На Нововоронежской АЭС успешно завершилась развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы Росатома (ПСР) за 2021 год.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Ее цель - подтверждение отраслевого статуса "Лидер ПСР" на основе оценки развития производственной системы по различным направлениям, а также выработка рекомендаций для закрепления результатов и непрерывного совершенствования процессов.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС назвали имена лучших инженеров

В качестве экспертов выступили представители производственного объединения "Электрохимический завод" из Зеленограда, акционерного общества "ПСР" Госкорпорации "Росатом", Концерна "Росэнергоатом" и Корпоративной академии Росатома. Как и в прошлом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, проверка прошла в онлайн формате. Работа велась параллельно в нескольких виртуальных комнатах.

"На Нововоронежской АЭС активно ведется работа по развертыванию и совершенствованию Производственной системы Росатома. Так в 2021 году мы реализовали 24 ПСР-проекта, экономический эффект которых составил более 1,1 миллиона рублей. Сотрудники подали 813 предложений по улучшению, наиболее актуальные - внедряются на предприятии", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Специалисты НВАЭС защищали направления: "Продуктовые потоки и ПСР-образцы" и "Активизация персонала".

Также подробно был рассмотрен опыт реализации ПСР-образцов: "Производственное планирование и контроль (оперативное управление эксплуатацией)", "Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВАЭС", "Склад товарно-материальных ценностей".

Кроме того, для повышения вовлеченности персонала проведены конкурсы: "Лидер ПСР", лучшее рабочее место по системе 5С, лучший слоган к плакатам по ПСР. Несмотря на существующие ограничения, программа обучения по направлению ПСР выполнена полностью.

Члены комиссии высоко оценили представленные к защите материалы и отметили, что комплексное применение инструментов ПСР для управления производством получает все более широкое применение.

По результатам проверки подписан итоговый Меморандум, подтверждающий соответствие Нововоронежской АЭС отраслевому статусу "Лидер ПСР".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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