От какой старой техники чаще избавляются москвичи

Москвичи, пользующиеся городским сервисом вывоза ненужных вещей, чаще всего просят забрать крупногабаритную бытовую технику. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис на портале mos.ru работает с октября прошлого года. С тех пор горожане подали 8674 заявки на вывоз ненужных вещей. По данным департамента информационных технологий, чаще всего они просят избавить их от старых стиральных машин и холодильников - на них приходится более шести тысяч заявок. Мешают москвичам и отслужившие свое посудомоечные машины, электрические и газовые плиты. Отдают также чугунные и стальные ванны, железные двери и аккумуляторы. Все это отправляется на переработку. Из ненужного хлама, который удалось собрать с помощью сервиса, уже вышло более 160 тонн вторсырья.

Утилизирован и первый автомобиль. На сегодня подано свыше ста таких же заявок. "Машины перерабатывают на производственной площадке столичной компании. По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства, - объяснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В конце января на предприятие, например, был доставлен Chrysler LHS 1994 года выпуска. После его утилизации владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет".

Утилизирован и первый автомобиль, который москвичи сдали как ненужную вещь

Чтобы расстаться с ненужным хламом, достаточно на mos.ru заполнить заявку, в которую можно включить до 20 предметов. Сотрудники компании-партнера сервиса увезут их бесплатно и в удобное время, даже если в доме нет лифта. Однако есть нюансы, о которых важно помнить. К примеру, чтобы вывезти газовую плиту, ее сначала необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого нужно обратиться к специалистам сертифицированной службы. А чтобы отдать автомобиль, потребуются документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство.

Обычно вывоз вещей занимает не больше получаса.

Можно и изменить список предметов в оформленной заявке. Для этого следует позвонить по телефону компании-партнера, указанному на странице сервиса. Весь хлам уйдет на утилизацию. По словам авторов проекта, это удобно многим, поскольку далеко не в каждом дворе есть контейнеры для крупногабаритного мусора.