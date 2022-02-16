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16.02.2022 00:20
Рубрика: Общество

От какой старой техники чаще избавляются москвичи

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8682)
Москвичи, пользующиеся городским сервисом вывоза ненужных вещей, чаще всего просят забрать крупногабаритную бытовую технику. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис на портале mos.ru работает с октября прошлого года. С тех пор горожане подали 8674 заявки на вывоз ненужных вещей. По данным департамента информационных технологий, чаще всего они просят избавить их от старых стиральных машин и холодильников - на них приходится более шести тысяч заявок. Мешают москвичам и отслужившие свое посудомоечные машины, электрические и газовые плиты. Отдают также чугунные и стальные ванны, железные двери и аккумуляторы. Все это отправляется на переработку. Из ненужного хлама, который удалось собрать с помощью сервиса, уже вышло более 160 тонн вторсырья.

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Утилизирован и первый автомобиль. На сегодня подано свыше ста таких же заявок. "Машины перерабатывают на производственной площадке столичной компании. По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства, - объяснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В конце января на предприятие, например, был доставлен Chrysler LHS 1994 года выпуска. После его утилизации владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет".

Утилизирован и первый автомобиль, который москвичи сдали как ненужную вещь

Чтобы расстаться с ненужным хламом, достаточно на mos.ru заполнить заявку, в которую можно включить до 20 предметов. Сотрудники компании-партнера сервиса увезут их бесплатно и в удобное время, даже если в доме нет лифта. Однако есть нюансы, о которых важно помнить. К примеру, чтобы вывезти газовую плиту, ее сначала необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого нужно обратиться к специалистам сертифицированной службы. А чтобы отдать автомобиль, потребуются документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство.

Обычно вывоз вещей занимает не больше получаса.

Можно и изменить список предметов в оформленной заявке. Для этого следует позвонить по телефону компании-партнера, указанному на странице сервиса. Весь хлам уйдет на утилизацию. По словам авторов проекта, это удобно многим, поскольку далеко не в каждом дворе есть контейнеры для крупногабаритного мусора.

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