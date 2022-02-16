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16.02.2022 15:16
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Москвы: Отец голодающих близнецов на допросе забыл их возраст

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Во время допроса отца двоих голодающих младенцев выяснилось, что он не помнит даже даты рождения детей.

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Судя по видео, опубликованном прокуратурой Москвы, мужчина точно не помнит, когда точно родились его дети. Во всяком случае он назвал эту информацию с ошибками. В общей сложности, как выяснилось, в этой семье было 10 детей. В отношении 8 из них мужчина и его жена лишены родительских прав.

Теперь из семьи в больницу забрали и двоих 8-месячных близнецов. Из-за голода они оказались в тяжелом состоянии. Родители вину не признают. При этом СК возбудил уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по содержанию детей.

Ранее сообщалось, что голодных младенцев нашли в захламленной квартире на улице Плеханова. Установлено, что родители не кормили малышей, при этом сами систематически напивались.

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