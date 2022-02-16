Прокуратура Москвы: Отец голодающих близнецов на допросе забыл их возраст

Во время допроса отца двоих голодающих младенцев выяснилось, что он не помнит даже даты рождения детей.

Судя по видео, опубликованном прокуратурой Москвы, мужчина точно не помнит, когда точно родились его дети. Во всяком случае он назвал эту информацию с ошибками. В общей сложности, как выяснилось, в этой семье было 10 детей. В отношении 8 из них мужчина и его жена лишены родительских прав.

Теперь из семьи в больницу забрали и двоих 8-месячных близнецов. Из-за голода они оказались в тяжелом состоянии. Родители вину не признают. При этом СК возбудил уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по содержанию детей.

Ранее сообщалось, что голодных младенцев нашли в захламленной квартире на улице Плеханова. Установлено, что родители не кормили малышей, при этом сами систематически напивались.