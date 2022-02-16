Павелецкую и Новоданиловскую набережные отремонтируют в этом году

Две набережные, расположенные на юге столицы, капитально отремонтируют в этом году. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники, - сообщил Бирюков. - Движение транспорта по набережным ограничиваться не будет, тротуары останутся свободными для пешеходов".

На Павелецкой набережной проведут локальный ремонт и восстановление гранитных плит облицовки сооружения, отремонтируют конструкции перильного ограждения. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара сделают гидроизоляцию, поставят новые тумбы.

"На Новоданиловской набережной обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения, - подчеркнул Бирюков. - Специалисты выполнят работы по гидроизоляции объекта, сделают расшивку швов, так как со временем материал разрушается, что может привести к смещению плит и даже их выпадению"

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что Тульский сход Новоданиловской набережной сделают удобным для маломобильных граждан. Гранитный пандус для спуска оборудуют металлическим поручнем и дополнительно ниже установят металлический пандус.