Родителям истощенных близнецов предъявлено обвинение в покушении на убийство

ЧП произошло на востоке Москвы. Там в квартире нашли двух грудничков- родных братьев, которые погибали от голода. СК Москвы тут же возбудили уголовное дело против их родителей. И статья - "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание".

Сейчас дети в больнице в тяжелом состоянии, и врачи пока ничего хорошего не обещают.

По версии следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги, находясь в квартире дома на улице Плеханова в Москве, "систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжелого состояния".

Этих родителей уже лишали прав на старших детей в 2020 году. Всего у пары восемь детей. Теперь им предъявили серьезную статью - "покушение на убийство".

Как объяснила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в самое ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами об избрании обвиняемым мер пресечения в виде заключения под стражу. А так же установить и допросить родственников и знакомых семьи, получить заключения судебных экспертиз. И еще дать "юридическую оценку действий органов системы профилактики и безнадзорности Перовского района Москвы".