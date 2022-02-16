СК завершил дело об организации подпольных игровых домов в столице и области

Ведомство Александра Бастрыкина объявило о ликвидации одного из крупнейших за все последние годы преступных сообществ, члены которого долгое время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Москвы.

По версии следствия, начало этого подпольного бизнеса надо отсчитывать с мая 2016 года. Главой криминальной империи СК назвало Антона Бажанова. Вместе с ним под следствием оказались еще 13 человек. Всего же в криминальную орбиту подпольных азартных игр было втянуто 65 человек. Всем - от 36 до 49 лет.

Им предъявлены всего две статьи Уголовного кодекса РФ. Но они - из самых "крутых" статей по числу предусмотренных лет в местах не столь отдаленных. Это статья 210 УК - "организация преступного сообщества" и статья 171.2 УК - "незаконная организация азартных игр, совершенная группой".

Фигуранты дела жили в престижнейших загородных поселках. И для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения

Антон Бажанов в игорной сфере человек не случайный. В СК рассказали о нем следующее:

- Обладая специальными познаниями в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и имеющий практический опыт их организации и проведения на территории игорных зон Российской Федерации, а также территории Республики Беларусь, используя сеть букмекерских клубов ООО "Панорама", Бажанов организовал по 14 адресам в Москве незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.

Адреса эти находились буквально во всех административных округах столицы. Где-то это были большие и дорогие квартиры. Одна из таких квартир находилась в ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. Ну а где-то это были игорные "точки", которые располагались в съемных помещениях офисов, нежилых зданиях. Таковых было 12. Самый крупный игровой зал располагался на Пречистенской набережной.

Естественно, трудился Бажанов не один. Ему помогали еще около семидесяти человек. В СК объяснили, что роли этих десятков подчиненных были четко распределены.

- Каждый из них выполнял свои функции, в том числе, по руководству каждым из четырнадцати обособленных структурных подразделений игрового зала. Они же распределяли роли внутри каждой из групп. Занимались администрированием процесса проведения азартных игр "с использованием игрового оборудования вне игорной зоны".

Другие вели учет и распределение немалых денежных средств, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр. Отдельные граждане занимались инкассацией денег. Кроме того, четко работал бухгалтерский учет. Все это и формировало серьезную материально-финансовую базу преступного сообщества.

В ведомстве Александра Бастрыкина объяснили, почему на раскрытие этой структуры ушли годы. Дело в том, что в преступном сообществе действовала строжайшая конспирация.

Так, низовые участники группы не знали руководителей ни в лицо, ни по имени. И связь с "начальниками" осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. Существовала строгая иерархия.Главного - руководителя преступной организации знал лишь ограниченный круг соучастников из числа самых приближенных и доверенных людей.

Сам Антон Бажанов обитал в Одинцовском районе Московской области в очень дорогом и очень закрытом коттеджном поселке.

Остальные фигуранты этого дела также не отставали. Они все проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона. И для передвижения использовали автомобили исключительно премиум класса и с машинами сопровождения.

Но и этого было мало. Они и по небу, если возникала необходимость, летали также - только на частных самолетах.

- Противоправная деятельность преступного сообщества доказана в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК России по Москве совместно с сотрудниками оперативных служб, - подчеркнули в следственном ведомстве.

И еще в следственном ведомстве добавили, что во время спецоперации по ликвидации этого преступного сообщества было проведено больше 150 обысков в офисных и жилых помещениях, а также в игорных заведениях.

Что конкретно забрали при обысках, в Следственном комитете не говорят. Там обошлись лишь общей фразой про то, что "в ходе проведения обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов преступного сообщества".