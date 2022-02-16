Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о крупных проектах благоустройства Северо-Восточного административного округа столицы.

Например, в Свиблове в этом году благоустроят два сквера - на улицах Снежная и Седова. "Зеленое пространство на ул. Снежная - популярное место отдыха жителей окрестных домов, - написал глава города. - В прошлом году мы выполнили реконструкцию Капустинского пруда: отремонтировали береговую полосу, восстановили водоупорный слой, наполнили водоем растительностью". Теперь настала очередь прилегающего сквера. Там обустроят променад со спусками к воде и беговую дорожку, установят садовые качели.

Фото: sobyanin.ru

Еще один сквер, но уже на улице Седова, является востребованным прогулочным маршрутом микрорайона, в котором проживают 20 тысяч человек. Здесь сделают детские площадки и зоны тихого отдыха. Сквер станет зеленее.

Фото: sobyanin.ru

В Бабушкинском районе в порядок приведут сквер "Знаки зодиака". "Созданный 15 лет назад, он быстро стал местной достопримечательностью - прежде всего, за счет 12 оригинальных металлических скульптур, - сказал Собянин. - Однако прилегающее пространство выглядит довольно пустынно".

Фото: sobyanin.ru

В Бибиреве благоустроят общественное пространство в границах улиц Мелиховская, Белозерская и Лескова. А в Южном Медведкове обновится квартал в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева.